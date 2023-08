Aburridisimas la precampañas tanto de “Frentistas” como de “Corcholatas” y nadie le hace caso al INE

Silvano baila pero por más ganas que le hecha, no logra agarrar el ritmo. Las precampañas tanto de “Frentistas” como de las “corcholatas” siguen aburridisimas y “nomás” no termina de prender a la gente, no por más que les ofrecen y les hacen promesas.

Para muestra, el “corcholato” de Adán Augusto López que promete el oro y el moro: “Venga quien venga la pensión universal se queda porque es un derecho y una obligación Constitucional”.

Eso sí, aburridas las precampañas pero continúa la gastadera de dinero: “Hasta este momento hemos erogado 2 millones 250 mil 930 pesos... un promedio diario de los 40 días de 56 mil 273 pesos”, señaló Ricardo Monreal.

Mientras tanto algunos lo señalan de haberse convertido en profesional de la simulación: “Dice Adán que ha gastado un millón 200... que no bromee... no come... no come... es de aire... No, no, no... no simular": Noroña.

Y mientras son peras o manzanas, ninguno de los “suspirantes” obedece en especial los “Frentistas”. Desde el pasado viernes 28 de julio, la Comisión de Quejas del INE ordenó el retiro de publicaciones en redes sociales y hoy lunes, ninguno ha retirado nada. Y sí hay que nombrarlos: “La Señora X”, Santiago Creel y Beatriz Paredes.