¡Ni porque andan de “quedabien”! Precampañas más acartonadas que nunca

Las precampañas tanto de “Frentistas” como de las “Corcholatas” se encuentran más acartonadas que nunca. Parece que ya no saben ni que decir, para muestra el “corcholato” de Marcelo: “Ando viendo cual me pongo... cual traje.... jajaja... me voy a poner uno de estos trajes a ver qué van a decir”.

La que sí supo que decir es la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México quien se molestó con Ebrard por el mentado y espinoso tema de la inseguridad: “Les voy a decir una cosa... bajamos en 58 por ciento los delitos de alto impacto mientras fui jefa de gobierno en la ciudad de México... ya lo hicimos... y claro que se puede hacer”, Dijo Claudia Sheinbaum.

Adan Augusto sigue muy cerca de su trinchera y desde Chiapas, ofreció la que bien podríamos llamar caminata del Bienestar: “Vamos a ir a caminar casa por casa a escuchar la problemática de Oxchuc. Y se los digo aquí de frente, yo no los voy a olvidar nunca, muchas gracias a todos”.

Y para terminar la Diputada Cynthia que madrugó a los del Prianrrede: “Me enseñaron que al que madruga Dios lo ayuda... Arrancamos temprano porque quiero ser la candidata del pri, pan, prd... Mi presidente nacional Alito Moreno me respalda, me apoya y está contento”.