Precio del dólar abre sin muchos cambios; mercados atentos al conflicto en Israel

Después de un inició de semana complicado, el precio del dólar abre estable, mientras que otros indicadores financieros iniciaron la jornada de forma mixta, debido a que los inversionistas continúan preocupados por el conflicto en Israel.

Existe una preocupación de que los enfrentamientos entre Israel y Hamás, el grupo islamista palestino, pueda convertirse en un conflicto más amplio.

Durante el fin de semana, Hamás lanzó un ataque en contra de Israel, registrando uno de los días más mortíferos para las y los israelís no vistos desde hace 50 años.

¿Cuál es el precio del dólar en Banco Azteca?

El precio del dólar operó prácticamente plano el miércoles 11 de octubre 2023 frente a una cesta de seis destacadas divisas, mientras los operadores esperan la publicación de las minutas de la Reserva Federal (Fed), junto con los datos de inflación; están en busca de pistas sobre el futuro de la tasa de interés.

Por lo que el precio del dólar en México, el precio del dólar inicia la jornada en $17.10 pesos la compra y se vende en $17.90 pesos en ventanilla de Banco Azteca.

Mientras que los inversionistas siguen atentos al conflicto en Israel, con algunos indicios de los mercados en busca de refugio en los últimos días.

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¿Cómo se comporta el Bitcoin hoy 11 de octubre 2023?

El precio del Bitcoin este miércoles 11de octubre inició la jornada en 27 mil 193 dólares por unidad, registrando una baja de 0.72% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, en México el precio del Bitcoin abrió el día ubicándose en 486 mil 4 pesos por unidad.

El precio del #Bitcoin se ubica en 27 mil 193 dólares por unidad; registra una baja de 0.72% respecto a su último cierre.



A tipo de cambio en #México, el #BTC cotiza en 486 mil 4 pesos. pic.twitter.com/a5pO67M4ST — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 11, 2023

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 11 de octubre 2023?

El precio del petróleo bajó este miércoles 11 de octubre 2023, al dispersarse el temor a una interrupción del suministros debido al conflicto en Medio Oriente.

Precio del petróleo Brent cayó 49 centavos, un 0.56%, a 87.16 dólares el barril.

Brent cayó 49 centavos, un 0.56%, a 87.16 dólares el barril. Precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) cayó 55 centavos, un 0.64%, a 85.42 dólares el barril.

De acuerdo con algunos inversionistas, el precio del petróleo Brent y West Texas Intermediate (WTI) retrocedieron por la preocupación de una posible interrupción repentina e inesperada del suministro; recordemos que Israel produce poco petróleo y su capacidad de refino oscila entre los 297 mil barriles diarios.

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¿Cómo está la Bolsa de Valores en México hoy 11 de octubre 2023?

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las 35 acciones más negociadas del mercado doméstico, bajó un 0.15% a 50,212 puntos.

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¿Cómo cotizan los índices de Wall Street este 11 de octubre 2023?

Los principales índices de Wall Street avanzaron este miércoles 11 de octubre, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a largo plazo siguieron retrocediendo, los inversionistas esperan que el dato de inflación del país sea más elevado de lo esperado.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 111.92puntos, un 0.33%, a 33.851,22 unidades.

El índice S&P 500 ganó 17.76 puntos, un 0.41%, a 4.376 unidades,

El índice Nasdaq Composite sumó 101.16 puntos, un 0.75%, a 13.664unidades.

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Con información de Reuters.