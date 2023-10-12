Precio del dólar abre sin muchos cambios tras datos de inflación de Estados Unidos

Algunos indicadores financieros, como el precio del dólar y el petróleo comenzaron este 12 de octubre 2023 de forma mixta, debido a que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos dio a conocer el dato sobre la inflación del país.

De acuerdo con el Departamento de Trabajo, la inflación de Estados Unidos se ubicó en 3.7% durante el mes de septiembre, tras crecer por el mismo margen del mes anterior.

¿Cuál es el precio del dólar en Banco Azteca?

Este jueves 12 de octubre 2023, el precio del dólar rondó por mínimos de dos semanas tras los datos de inflación de Estados Unidos (EU), provocando que los mercados queden atentos a las próximas medidas de política monetaria por parte de la Reserva Federal (Fed)

Por su parte el índice del precio del dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, operó sin apenas cambios a 105.69 unidades, cerca de su mínimo desde el 25 de septiembre, tocado más temprano en la sesión.

Por lo que el precio del dólar en México, el precio del dólar inicia la jornada en $17.05 pesos la compra y se vende en $17.70 pesos en ventanilla de Banco Azteca.

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¿Cómo se comporta el Bitcoin hoy 12 de octubre 2023?

El precio del Bitcoin este jueves 12 de octubre inició la jornada en 26 mil 838 dólares por unidad, registrando una baja de 0.12% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, en México el precio del Bitcoin abrió el día ubicándose en 478 mil 8909 pesos por unidad.

El precio del Bitcoin se ubica en 26 mil 838 dólares por unidad; registra una baja de 0.12% respecto a su último cierre.



A tipo de cambio en México, el BTC cotiza en 478 mil 890 pesos. pic.twitter.com/LstIfoXKge — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 12, 2023

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 12 de octubre 2023?

El precio del petróleo subió alrededor de un 1% este jueves 12 de octubre por las expectativas de que la tasa de interés por parte de la Reserva Federal podrían tocar techo; sin embargo, una previsión de menor crecimiento de la demanda para el próximo año por parte de la Agencia Internacional de Energía, junto con el aumento de los inventarios en Estados Unidos, limitaron las ganancias.

Precio del petróleo Brent subió 1.01 dólares, un 1.20%, a 86.83 dólares el barril.

Brent subió 1.01 dólares, un 1.20%, a 86.83 dólares el barril. Precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) ganó 73 centavos, un 0.90%, a 84.22 dólares el barril.

De acuerdo con analistas, las acciones mundiales subieron, mientras que el dólar y los costos de endeudamiento del mercado de bonos se mantuvo estable ante los datos de inflación de Estados Unidos, junto con las minutas de la reunión del Banco Central Europeo, que sumarán al acalorado debate sobre el camino al que se dirigen las tasas de interés.

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¿Cómo está la Bolsa de Valores en México hoy 12 de octubre 2023?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este jueves 12 de octubre 2023 después de conocer que los precios al consumidor en Estados Unidos subieron más de lo esperado en septiembre, aumentando las expectativas de que la Reserva Federal anuncie otro aumento de las tasas de interés este año.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado doméstico, caía un 1.11% a 49,783.56 puntos, el peor desempeño entre sus principales pares bursátiles latinoamericanos.

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Con información de Reuters.

