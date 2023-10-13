Baja el precio del dólar y otros indicadores financieros hoy 13 de octubre 2023

El conocer los datos de los distintos indicadores financieros hoy viernes 13 de octubre 2023 como el precio del dólar es algo muy importante, debido a que los empresarios y algunas personas pueden tomar decisiones financieras más acertadas, guiándose de estos.

Además, indicadores financieros hoy en México funcionan como una herramienta con la que las empresas pueden realizar un análisis financiero, ya que se realizan comparativos para tomar decisiones estratégicas en el ámbito económico.

¿Cuál es el precio del dólar en Banco Azteca?

El precio del dólar bajó este viernes 13 de octubre 2023, cuando datos estadounidenses mostraron un panorama mixto para la economía de Estados Unidos.

El precio del dólar en México, el precio del dólar inicia la jornada en $17.10 pesos la compra y se vende en $17.90 pesos en ventanilla de Banco Azteca.

El #dólar en #México subió a $17.10 pesos a la compra y a $17.90 pesos a la venta.



Después de que los #precios al consumidor en #EU no registraron variación en septiembre, reforzando las perspectivas de que la #Fed mantenga la tasa altas durante algún tiempo. pic.twitter.com/ZwKcYN0Tgk — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 13, 2023

¿Cómo se comporta el Bitcoin hoy 13 de octubre 2023?

El precio del Bitcoin este viernes 13 de octubre 2023 inició la jornada en 26 mil 832 dólares por unidad, representa una disminución de 0.31% en comparación con su cierre de ayer.

Al tipo de cambio, en México el precio del Bitcoin abrió el día ubicándose en 480 mil 653 pesos por unidad.

El precio del #Bitcoin inicia la jornada en 26 mil 832 dólares por unidad, lo que representa un aumento de 0.31% en comparación con su cierre de ayer.



Al tipo de cambio de #México el #BTC cotiza en 480 mil 653 pesos. pic.twitter.com/AAjsRgYV5c — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 13, 2023

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 13 de octubre 2023?

El precio del petróleo subió este viernes 13 de octubre 2023, impulsados por una gran reducción de los inventarios de petróleo en Estados Unidos, junto con los recortes de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), pero la desaceleración de la actividad manufacturera de China limitó las ganancias.

Precio del petróleo Brent sube a 88.88 dólares el barril

Brent sube a 88.88 dólares el barril Precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) Estados Unidos, sube a 85.82 dólares

¿Cómo está la Bolsa de Valores en México hoy 13 de octubre 2023?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sube este viernes 13 de octubre 2023, recuperando parte del terreno cedido en la jornada anterior, mientras los inversores asimilaban un reporte del mercado laboral estadounidense que reforzó las expectativas de que la Reserva Federal no elevaría las tasas de interés este mes.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las 35 acciones más negociadas del mercado doméstico, bajó un 1.07% a 48,925.70 puntos.

¿Cómo cotizan los índices de Wall Street este 13 de octubre 2023?

Los principales índices de Wall Street sube hoy viernes 13 de octubre 2023, después de que un informe mostró que la tasa de desempleo aumentó en agosto y el crecimiento delos salarios se ralentizó, avivando las expectativas de que la Reserva Federal haga una pausa en sus subidas de tasas de interés.

El Promedio Industrial Dow Jones baja 173.77 puntos, o un 0.51%, a 33.631,10 unidades

El índice S&P baja 27.50 puntos, o un 0.63%, a 4.349,45 unidades

El índice Nasdaq Composite baja 85,46 puntos, o un 0.63%, a 13.574,22 unidades.

Por otro lado, el informe del Departamento de Comercio en Estados Unidos, mostró que el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), considerado el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal (Fed), subió un 3.3% a tasa anual.

Precio de gasolina Magna disminuye con subsidio al IEPS en la primera semana de octubre 2023

La Secretaría de Hacienda baja el estímulo fiscal para las gasolinas:

Para el periodo comprendido del 14 al 20 de octubre, el apoyo para la gasolina Magna disminuye del 30.31% al 16.91%.

Para la gasolina Premium baja de 10.81% al 0%, mientras que para el Diésel el estímulo disminuye del 57.13% al 44.07%.

¿Qué es el IEPS y a cuánto equivale en el costo de la gasolina?

El subsidio al IEPS entró en vigor en México desde 1980, rigiéndose por la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios; es el gravamen que se paga por la producción, venta o portación de gasolina, alcohol y tabaco, entre otros bienes.

De acuerdo con expertos, el subsidio al IEPS es un impuesto indirecto, debido a que los contribuyentes no pagan directamente, sino que se trasladan o cobran sus clientes, excepto en importación, y el contribuyente solo lo reporta al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Con información de Reuters.

