Precio del dólar estable; inversionistas atentos a conflicto en Israel

Algunos indicadores financieros, como el precio del dólar y el petróleo comenzaron este 16 de octubre de forma mixta, debido a que los inversionistas continúan en cautela debido al conflicto en Israel, el cual inició hace más de una semana.

Este lunes las fuerzas de Israel continuaron bombardeando Gaza, después de que fracasaran los esfuerzos diplomáticos por lograr un alto al fuego que permitiera la salida de los titulares de pasaportes extranjeros.

De acuerdo con analistas, el conflicto entre Israel y Hamás continúa proporcionando volatilidada a los mercados financieros con los tradicionales flujos de refugio.

¿Cuál es el precio del dólar en Banco Azteca?

El precio del dólar se mantuvo cerca de sus máximos de una semana, en un contexto de conflicto en Israel, lo que favoreció la demanda de la moneda estadounidense como refugio seguro.

Por lo que el precio del dólar en México, el precio del dólar inicia la jornada en $17.00 pesos la compra y se vende en $17.9 0 pesos en ventanilla de Banco Azteca.

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¿Cómo se comporta el Bitcoin hoy 16 de octubre 2023?

El precio del Bitcoin este lunes 16 de octubre inició la jornada en 27 mil 862 dólares por unidad, registrando un aumento de 2.49% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, en México el precio del Bitcoin abrió el día ubicándose en 500 mil 904 pesos por unidad.

El precio del #Bitcoin se ubica en 27 mil 862 dólares por unidad; registra un alza de 2.49% respecto a su último cierre.



A tipo de cambio en #México, el #BTC cotiza en 500 mil 904 pesos. pic.twitter.com/HwptfiR4Mw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 16, 2023

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 12 de octubre 2023?

El precio del petróleo se mantuvo por encima de los 90 dólares por barril este lunes 16 de octubre 2023, tras superar el umbral este viernes, mientras los inversionistas esperan a ver si el conflicto entre Israel y Hamás se extiende a otros países.

Precio del petróleo Brent perdió 39 centavos, un 0.43%, a 90.50 dólares el barril.

Brent perdió 39 centavos, un 0.43%, a 90.50 dólares el barril. Precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) cayó 26 centavos, un 0.3%, a 87.43 dólares el barril.

De acuerdo con analistas, el conflicto entre Israel y Hamás plantea uno de los riesgos políticos más importantes para el mercado del petróleo desde la invasión de Rusia a Ucrania hace un año, esto en medio de la preocupación por cualquier posible calada que implique a Irán.

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¿Cómo está la Bolsa de Valores en México hoy 16 de octubre 2023?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este lunes 16 de octubre, tras las pérdidas registradas la semana pasada, aunque continuó el clima de incertidumbre debido a que la atención de los inversionistas está centrada en la evolución del conflicto en Israel.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las 35 acciones más negociadas del mercado doméstico, subió un 0.20% a 49, 478puntos.

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¿Cómo cotizan los índices de Wall Street este16 de octubre 2023?

Los principales índices de Wall Street avanzaron este lunes 16 de octubre, mientras que los inversionistas esperan los datos económicos clave, mientras que los principales resultados corporativos de esta semana para obtener pistas sobre la economía de Estados Unidos, al tiempo que observan el conflicto entre Israel y Hamás.

Promedio Industrial Dow Jones subió 225.11 puntos, un 0.67%, a 33.895,40 unidades.

Índice S&P500 ganó 23.95 puntos, un 0.55%, a 4.351,73 unidades.

Índice Nasdaq Composite sumó 76.83 puntos, un 0.57%, a 13.484,06 unidades.

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Con información de Reuters.