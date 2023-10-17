Precio del dólar estable; inversionistas atentos a visita de Joe Biden a Israel

Algunos indicadores financieros, como el precio del dólar y el petróleo comenzaron este 17 de octubre de forma mixta, debido a que los inversionistas continúan en cautela debido al conflicto en Israel, el cual inició hace más de una semana.

Se dio a conocer que Joe Biden, presidente de Estados Unidos, realizará una visita de alto nivel a Israel el próximo miércoles, mientras el país se prepara para intensificar una ofensiva contra los militantes de Hamás.

De acuerdo con analistas, el conflicto entre Israel y Hamás continúa proporcionando volatilidad a los mercados financieros con los tradicionales flujos de refugio.

Today, at our request, the United States and Israel have agreed to develop a plan that will enable humanitarian aid from donor nations and multilateral organizations to reach civilians in Gaza, including the possibility of creating areas to help keep civilians out of harm’s way. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 17, 2023

¿Cuál es el precio del dólar en Banco Azteca?

El precio del dólar cotizó en un rango estrecho este martes 17 de octubre 2023, mientras los analistas continúan al pendiente del conflicto entre Israel Y Hamás, mientras se preparan para el discurso de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos (EU) que será esta semana.

Por lo que el precio del dólar en México, el precio del dólar inicia la jornada en $17.10 pesos la compra y se vende en $17.89 pesos en ventanilla de Banco Azteca.

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¿Cómo se comporta el Bitcoin hoy 17 de octubre 2023?

El precio del Bitcoin este martes 17 de octubre inició la jornada en 28 mil 460 dólares por unidad, registrando una baja de 0.21% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, en México el precio del Bitcoin abrió el día ubicándose en 510 mil 479 pesos por unidad.

El precio del #Bitcoin se ubica en 28 mil 460 dólares por unidad; registra una baja de 0.21% respecto a su último cierre.



A tipo de cambio en #México, el #BTC cotiza en 510 mil 479 pesos. pic.twitter.com/KB5U5cSNTT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 17, 2023

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 17 de octubre 2023?

El precio del petróleo se estabilizó el martes 17 de octubre 2023, tras caer más de un dólar en víspera, antes del viaje de Joe Biden, presidente de Estados Unidos a Medio Oriente, lo que pod´ria implicar un equilibrio a apoyo a Israel con la intención de una escalada regional en su conflicto con Hamás.

Precio del petróleo Brent subió 28 centavos a 89.93 dólares el barril.

Brent subió 28 centavos a 89.93 dólares el barril. Precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) subió 12 centavos a 86.78 dólares el barril.

De acuerdo con analistas, el precio del petróleo Brent y West Texas Intermediate (WTI) subió la semana pasada por el temor de que el conflicto entre Israel y Hamás se agrave.

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¿Cómo está la Bolsa de Valores en México hoy 17 de octubre 2023?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) arrancó la jornada de este martes 17 de octubre con pérdidas en un entorno de cautela en los mercados, ya que los reportes positivos desde Estados Unidos se vieron ensombrecidos por la preocupación ante la evolución del conflicto entre Israel y Hamás.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las 35 acciones más negociadas del mercado doméstico, bajó un 0.48% a 49,586.09 puntos.

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¿Cómo cotizan los índices de Wall Street este 17 de octubre 2023?

Los principales índices de Wall Street cayeron este martes 17 de octubre, ya que el rendimiento de los bonos del Tesoro subieron tras unos datos económicos mejores de lo esperado, mientras que los fabricantes de chips bajaban después de que el gobierno de Estados Unidos dijera que detendrá los envíos a China de los modelos más avanzados de inteligencia artificial(IA).



El Promedio Industrial Dow Jones perdió 44.46 puntos, un 0.13%, a 33.940,08 unidades.

Índice S&P 500 cedió 30.78 puntos, un 0.7%, a 4.342,85 unidades.

Índice Nasdaq Composite restó 176.28 puntos, un 1.3%, a 13.391,71 unidades.

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Con información de Reuters.