Precio del dólar abre sin cambios; mercados temen que conflicto en Israel se complique

Algunos indicadores financieros, como el precio del dólar comenzaron este 18 de octubre sin registrar cambios, debido a que los inversionistas temen que el conflicto en Medio Oriente escale, mientras están pendientes de la vista de Joe Biden a Israel.

Los movimientos de los mercados han sido modestos, mientras los operadores estaban en vilo ante la perspectiva del conflicto entre Israel y Hamás, el grupo militante palestino tras una explosión mortal en un hospital de Gaza.

Por su parte, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, viajó a Israel para tratar de evitar que el conflicto se hiciera más grande, prometiendo solidaridad ante esta difícil situación.

¿Cuál es el precio del dólar en Banco Azteca?

El precio del dólar operó con escasos cambios este miércoles 18 de octubre 2023, tras haber registrado un aumento el día de ayer, ya que un crecimiento mejor de lo esperado de la economía de China contribuyó a frena el avance del billete verde.

Por lo que el precio del dólar en México, el precio del dólar inicia la jornada en $17.15 pesos la compra y se vende en $17.89 pesos en ventanilla de Banco Azteca.

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¿Cómo se comporta el Bitcoin hoy 18 de octubre 2023?

El precio del Bitcoin este miércoles 18 de octubre inició la jornada en 28 mil 368 dólares por unidad, registrando una baja de 0.14% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, en México el precio del Bitcoin abrió el día ubicándose en 510 mil 876 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 18 de octubre 2023?

Este miércoles 18 de octubre, el precio del petróleo alcanzó los 93 dólares por barril, ante el riesgo de que la escalada del conflicto en Medio Oriente amenace con interrumpir el suministro de crudo de la región, luego de que Irán pidiera un embargo de petróleo a Israel.



Precio del petróleo Brent subió 2.54 dólares, un 2.8%, a 92.44 dólares el barril.

Brent subió 2.54 dólares, un 2.8%, a 92.44 dólares el barril. Precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) ganó 2.54 dólares, un 2.9%, a 89.2 dólares el barril.

De acuerdo con analistas, los mercados aplicaron primas de riesgo después de que cientos de palestinos murieran el día de ayer en una explosión en un hospital de Gaza, de la que autoridades israelíes y palestinas, se culparon mutuamente.

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¿Cómo está la Bolsa de Valores en México hoy 18 de octubre 2023?

Las pérdidas continuaron este miércoles 18 de octubre 2023 en la Bolsa Mexicana de Valores, ya que los resultados económicos y corporativos no consiguieron disipar la cautela en los mercados ante un posible recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las 35 acciones más negociadas del mercado doméstico, bajó un 0.86% a 49,23 puntos, ampliando las pérdidas de la jornada anterior.