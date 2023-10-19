Precio del dólar se mantiene; mercados siguen atentos a conflicto entre Israel y Hamás

Algunos indicadores financieros, como el precio del dólar comenzaron este 19 de octubre sin registrar muchos cambios; sin embargo, los inversionistas continúan atentos al conflicto entre Israel y Hamás, el cual comenzó hace más de una semana.

Los movimientos de los mercados han sido modestos, mientras los operadores estaban en vilo ante la perspectiva del conflicto entre Israel y Hamás, el grupo militante palestino tras una explosión mortal en un hospital de Gaza.

Por otro lado, prosiguen las tensiones geopolíticas y los esfuerzos diplomáticos en Medio Oriente, que están dejando en un segundo plano la abultada agenda de reportes corporativos.

¿Cuál es el precio del dólar en Banco Azteca?

El precio del dólar operó firme frente a las principales divisas este jueves 19 de octubre 2023, apoyado por un rendimiento de la deuda estadounidense a 10 años cercano al 5%, y antes de las declaraciones del Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, en un debate sobre economía.

Por lo que el precio del dólar en México, el precio del dólar inicia la jornada en $17.40 pesos la compra y se vende en $18.29 pesos en ventanilla de Banco Azteca.

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¿Cómo se comporta el Bitcoin hoy 19 de octubre 2023?

El precio del Bitcoin este jueves 19 de octubre inició la jornada en 28 mil 471 dólares por unidad, registrando una aumento de 0.56% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, en México el precio del Bitcoin abrió el día ubicándose en 520 mil 425 pesos por unidad.

El precio del #Bitcoin se ubica en 28 mil 471 dólares por unidad; registra un aumento de 0.56% respecto a su último cierre.



A tipo de cambio en #México, el #BTC cotiza en 520 mil 425 pesos. pic.twitter.com/LqDN6iOgcO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 19, 2023

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 19 de octubre 2023?



El precio del petróleo cayó alrededor de un 2% este jueves 19 de octubre 2023, debido a que Estados Unidos suavizó sus sanciones a Venezuela para permitir que fluyera más petróleo aa nivel mundial; sin embargo, el temor a que la campaña militar de Israel en Gaza pueda escalar un conflicto regional mantuvo a raya las pérdidas.

Precio del petróleo Brent, para diciembre, bajó 1,52 dólares, un 1.7%, a 89.98 dólares el barril.

Brent, para diciembre, bajó 1,52 dólares, un 1.7%, a 89.98 dólares el barril. Precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense, para noviembre, que vencen el viernes, perdió 1.25 dólares, un 1.4%, a 87.07 dólares por barril.

Estados Unidos emitió un licencia de seis meses, la cual autoriza las transacciones en el sector energético de Venezuela, miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno venezolano y la oposición política de ese país para garantizar unas elecciones justas en 2024.

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¿Cómo está la Bolsa de Valores en México hoy 19 de octubre 2023?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) continuó anotando pérdidas este jueves 19 de octubre, situándose en las cotizaciones más bajas en nueve meses, en una semana donde los mercados se han visto lastrados por la incertidumbre generada por el conflicto entre Israel y Hamás.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las 35 acciones más negociadas del mercado doméstico, bajó un 0.87% a 48,845 puntos, su nivel más bajo en los últimos nueve meses, desde principios de enero de este año.

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¿Cómo cotizan los índices de Wall Street este 19 de octubre 2023?

Los principales índices de Wall Street subieron este jueves 19 de octubre 2023, tras los resultados de Tesla y Netflix, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense retrocedía desde máximos de la sesión antes de las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Promedio Industrial Dow Jones subió 16.02 puntos, un 0.05%, a 33.681,10 unidades.

Índice S&P 500 ganó 3.10 puntos, un 0.07%, a 4.317,70unidades.

Índice Nasdaq Composite mejoró 19.44 puntos, un 0.15%, a 13.333,74 unidades.

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Con información de Reuters.

