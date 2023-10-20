Sube el precio del dólar en medio de las tensiones entre Israel y Hamás

Algunos indicadores financieros, como el precio del dólar, comenzaron este 20 de octubre sin registrar cambios radicales; sin embargo, la atención de los inversionistas continúa en el conflicto entre Israel y Hamás.

Los precios del petróleo suben más de un dólar el viernes y se encaminan a un alza por segunda semana consecutiva, ante el temor de que la crisis entre Israel y Hamás se extienda por Oriente Medio e interrumpa el suministro de una de las principales regiones productoras del mundo.

¿Cuál es el precio del dólar en Banco Azteca?

El precio del dólar operó firme frente a las principales divisas este viernes 20 de octubre 2023, apoyado por un rendimiento de la deuda estadounidense a 10 años cercano al 5%, y antes de las declaraciones del Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, en un debate sobre economía.

Por lo que el precio del dólar en México, el precio del dólar inicia la jornada en $17.43 pesos la compra y se vende en $18.30 pesos en ventanilla de Banco Azteca.

¿Cómo se comporta el Bitcoin hoy 20 de octubre 2023?

El precio del Bitcoin este viernes 20 de octubre inició la jornada en 29 mil 648 dólares por unidad, registrando una aumento de 3.04% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, en México el precio del Bitcoin abrió el día ubicándose en 541 mil 716 pesos por unidad.

El precio del #Bitcoin inicia la jornada en 29 mil 648 dólares por unidad, lo que representa un aumeto de 3.04% en comparación con su cierre de ayer.



Al tipo de cambio de #México el #BTC cotiza en 541 mil 716 pesos. pic.twitter.com/sJBZmoF4ZY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 20, 2023

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 20 de octubre 2023?

El precio del petróleo cayó alrededor de un 2% este viernes 20 de octubre 2023, debido a que Estados Unidos suavizó sus sanciones a Venezuela para permitir que fluyera más petróleo aa nivel mundial; sin embargo, el temor a que la campaña militar de Israel en Gaza pueda escalar un conflicto regional mantuvo a raya las pérdidas.

Precio del petróleo Brent, subió 1,23 dólares a 93,61 dólares

Brent, subió 1,23 dólares a 93,61 dólares Precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense, para noviembre, que vencen el viernes, tuvo un alza de 1.23 dólares a 90.60 dólares por barril.

Estados Unidos emitió una licencia de seis meses, la cual autoriza las transacciones en el sector energético de Venezuela, miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno venezolano y la oposición política de ese país para garantizar unas elecciones justas en 2024.

¿Cómo está la Bolsa de Valores en México hoy 20 de octubre 2023?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) continuó anotando pérdidas este viernes 20 de octubre, situándose en las cotizaciones más bajas en nueve meses, en una semana donde los mercados se han visto lastrados por la incertidumbre generada por el conflicto entre Israel y Hamás.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las 35 acciones más negociadas del mercado doméstico, bajó 0.76% a 48,430.45 puntos, su nivel más bajo en el 2023, en una mañana en la que la mayoría de índices en América Latina también anotaban perdidas.

¿Cómo cotizan los índices de Wall Street este 20 de octubre 2023?

Los principales índices de Wall Street bajaron este viernes 20 de octubre 2023, ya que los retornos de los bonos del Tesoro se acercaban a máximos de varios años tras comentarios de línea dura del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, mientras que el conflicto de Oriente Medio mantenía nerviosos a los inversores.

Promedio Industrial Dow Jones cayó 254,24 puntos, o un 0,76%, a 33.410,84 unidades.

Índice S&P 500 perdió 128,61 puntos, o un 0,97%, a 13.185,69 unidades.

Índice Nasdaq Composite mejoró 19.44 puntos, un 0.15%, a 13.333,74 unidades.

Con información de Reuters.

