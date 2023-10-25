Precio del dólar abren mixtos; países piden un alto al conflicto en Israel

Algunos indicadores financieros, como el precio del dólar comenzaron este 24 de octubre de forma mixta, ya que los inversionistas continúan atentos al conflicto entre Israel y Hamás, el cual comenzó hace más de dos semanas.

Los países están presionando para que se produzca una pausa o un alto al fuego en los combates entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, con el objetivo de poder entregar ayuda humanitaria a los civiles palestinos asediados.

¿Cuál es el precio del dólar en Banco Azteca?

Este miércoles 25 de octubre 2023 el precio del dólar subió frete a una canasta, ya que una serie de nuevos datos económicos resaltaron la fortaleza de la economía de Estados Unidos en relación con Reino Unido y la Unión Europea.

Por lo que el precio del dólar en México, el precio del dólar inicia la jornada en $17.40 pesos la compra y se vende en $18.20 pesos en ventanilla de Banco Azteca.

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La producción empresarial de Estados Unidos aumentó en el mes de octubre, ya que el sector manufacturero salió de una contradicción de cinco meses gracias a un repunte de los nuevos pedidos.

¿Cómo se comporta el Bitcoin hoy 25 de octubre 2023?

El precio del Bitcoin este miércoles 25 de octubre inició la jornada en 34 mil 397 dólares por unidad, registrando una aumento de 1.40% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, en México el precio del Bitcoin abrió el día ubicándose en 628 mil 214 pesos por unidad.

El precio del #Bitcoin se ubica en 34 mil 397 dólares por unidad; registra un aumento de 1.40% respecto a su último cierre.



A tipo de cambio en #México, el #BTC cotiza en 628 mil 214 pesos. pic.twitter.com/enurtL67Bn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 25, 2023

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 25 de octubre 2023?

El precio del petróleo se mantuvo por encima de los 88 dólares este miércoles 25 de octubre 2023, ya que la preocupación por la escalada bélica en Medio Oriente contrarrestaron los temores sobre la demanda de varios de las sombrías perspectivas económicas de Europa.

Precio del petróleo Brent subió 11 centavos, a 88.18 dólares el barril.

Brent subió 11 centavos, a 88.18 dólares el barril. Precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI)cedió 5 centavos, a 83.69 dólares el barril.

Los líderes de Estados Unidos y Arabia Saudita debatieron sobre los esfuerzos para evitar que el conflicto se amplíe e incluya potencialmente a un importante productor petrolero como Irán.

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¿Cómo está la Bolsa de Valores en México hoy 25 de octubre 2023?

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las 35 acciones más negociadas del mercado doméstico, subió un 0.07% a 48,314 puntos.

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¿Cómo cotizan los índices de Wall Street este 25 de octubre 2023?

Los principales índices de Wall Street cayeron este miércoles 25 de octubre 2023, ya que el gigante tecnológico Alphabet se desploma después de que su división en la nube no alcanzara las estimaciones de ingresos, mientras que las ganancias posteriores a los resultados de Microsoft y Boeing ayudaron a impulsar al Dow Jones.



Promedio Industrial Dow Jones subió 85.11 puntos, un 0.26%, a 33.226,49 unidades.

Índice S&P 500 bajó 26.72 puntos, un 0.63%, a 4.220,96 unidades.

Índice Nasdaq Composite restó 162.46 puntos, un 1.24%, a 12.977,42 unidades.