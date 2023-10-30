Precio del dólar abre estable; inversionistas atentos a reunión de la Fed

Algunos indicadores financieros, como el precio del dólar inicio la semana del 30 de octubre 2023 sin muchos cambios, ya que la mayoría de los inversionistas están atentos a la próxima reunión de la Reserva Federal (Fed) en la que se tomarán decisiones sobre la política monetaria de Estados Unidos.

Hace un mes, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos anunció que dejó sin cambios la tasa de interés del país por segunda ocasión en el año, por lo que se mantuvo en un rango de 5.25% y 5.50%.

Federal Reserve Board and Federal Open Market Committee release economic projections from the September 19-20 FOMC meeting: https://t.co/VZ1qtpDF1m — Federal Reserve (@federalreserve) September 20, 2023

¿Cuál es el precio del dólar en Banco Azteca?

Este lunes 30 de octubre 2023 el precio del dólar cotizó estable, mientras los operadores aguardan con interés las reuniones de los principales Bancos Centrales del mundo, así como la publicación de varios datos económicos que se publicarán a lo largo de esta semana.

Por lo que el precio del dólar en México, el precio del dólar inicia la jornada en $17.25 pesos la compra y se vende en $17.99 pesos en ventanilla de Banco Azteca.

El Banco de Japón iniciará este lunes su reunión de política monetaria de dos días, arrancando una semana en la que también conocerán las decisiones sobre la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Inglaterra.

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¿Cómo se comporta el Bitcoin hoy 30 de octubre 2023?

El precio del Bitcoin este lunes 30 de octubre inició la jornada en 34 mil 741 dólares por unidad, registrando un aumento 0.69% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, en México el precio del Bitcoin abrió el día ubicándose en 627 mil 33 pesos por unidad.

El precio del #Bitcoin se ubica en 34 mil 741 dólares por unidad; registra un aumento de 0.60% respecto a su último cierre.



A tipo de cambio en #México, el #BTC cotiza en 627 mil 33 pesos. pic.twitter.com/bBzJmzt8CX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 30, 2023

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 30 de octubre 2023?

El precio del petróleo bajó más de un 1% este lunes 30 de octubre 2023, al disminuir la preocupación por la disponibilidad de que el conflicto entre Israel y Hamás afecte el suministro de la región y al adoptar los inversionistas una actitud prudente ate la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Precio del petróleo Brent cayó 1.39 dólares, un 1.5%, a 89.09 dólares el barril.

Brent cayó 1.39 dólares, un 1.5%, a 89.09 dólares el barril. Precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) perdió 1.63 dólares, un 1.9%, a 83.91 dólares el barril.

De acuerdo con analistas, a pesar de la escalada del conflicto en Israel, la invasión terrestre era ampliamente esperada; el desenlace del fin de semana no indico una mayor expansión hacia un guerra regional más amplia, lo que provocó un retroceso en el precio del petróleo.

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¿Cómo está la Bolsa de Valores en México hoy 30 de octubre 2023?

Este lunes 30 de octubre 2023, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) siguió el desempeño de los mercados en Nueva York, mientras los inversionistas aguardan las reuniones de los principales bancos centrales, entre ellos la Reserva Federal, y a la publicación de datos económicos clave esta semana.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las 35 acciones más negociadas del mercado doméstico, subía un 0.69% a49,312.59 puntos, poco después de la apertura.

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Con información de Reuters...