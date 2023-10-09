El precio del dólar registró un aumento tras el inicio de los enfrentamientos entre Israel y Palestina, mientras que otros indicadores financieros reportaron pérdidas, debido a que los analistas se encuentran preocupados por un conflicto más amplio en Medio Oriente.

Durante el fin de semana, Hamás, el grupo islamista palestino, lanzó un ataque en contra de Israel, registrando uno de los días más mortíferos para las y los israelís no vistos desde hace 50 años.

Desde el inicio del conflicto en Israel, se han registrado alrededor de mil 113 personas muertas y 4 mil 500 heridos, esto de acuerdo con los últimos reportes.

¿Cuál es el precio del dólar en Banco Azteca?

El precio del dólar subió este lunes 9 de octubre 2023, en un movimiento de búsqueda de seguridad en un momento en que los enfrentamientos entre Israel y Palestina acentuaban la incertidumbre política entre medio Oriente.

Por su parte el apetito por el riesgo se mostró frágil mientras las fuerzas israelís combaten a Hamás después de que sus militantes lanzarán un ataque contra Israel.

El precio del dólar en México, el precio del dólar inicia la jornada en $18.20 pesos la compra y se vende en $17.19 pesos en ventanilla de Banco Azteca.

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¿Cómo se comporta el Bitcoin hoy 9 de octubre 2023?

El precio del Bitcoin este lunes 9 de octubre inició la jornada en 27 mil 523 dólares por unidad, registrando una baja de 1.47% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, en México el precio del Bitcoin abrió el día ubicándose en 503 mil 27 pesos por unidad.

El precio del #Bitcoin se ubica en 27 mil 523 dólares por unidad; registra una baja de 1.47% respecto a su último cierre.



A tipo de cambio en #México, el #BTC cotiza en 503 mil 27 pesos. pic.twitter.com/c21uXwOzbG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 9, 2023

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 9 de octubre 2023?

El precio del petróleo se dispararon más de un 3% este lunes 9 de octubre 2023, ya que los enfrentamientos entre Israel y Hamás, el grupo islamista palestino, avivaron el temor a un conflicto más amplio en Medio Oriente.

Precio del petróleo Brent subió 2.64 dólares, un 3.12%, a 87.22 dólares por barril.

Brent subió 2.64 dólares, un 3.12%, a 87.22 dólares por barril. Precio del petróleo West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) ganó 2.90 dólares, un 3,44%, a 85.63 dólares el barril.

De acuerdo con analistas, el precio del petróleo Brent y West Texas Intermediate (WTI) lograron avanzar hasta más de 4 dólares en los primeros compases de la sesión.

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¿Cómo está la Bolsa de Valores en México hoy 9 de octubre 2023?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) descendió el lunes 9 de octubre2023, arrastrada por una ola global de aversión al riesgo en un momento en que los enfrentamientos entre Israel y Palestina, lo que acentuó la incertidumbre política en Medio Oriente.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las 35 acciones más negociadas del mercado doméstico, caía un 1.13% a 49,105.53 puntos, poco después de la apertura.

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Con información de Reuters.