Incrementa el precio del gas LP en México del 8 al 14 de octubre de 2023

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) ya publicó la lista del precio del gas LP (licuado de petróleo) de la semana correspondiente del 8 al 14 de octubre de 2023 en el territorio mexicano, que en este caso tuvo un aumento en su precio en comparación de la semana pasada.

La CRE publica los precios máximos del gas LP para los próximos siete días. Esta información es importante para los mexicanos, ya que les ayuda a ahorrar dinero. Publica esta información en cumplimiento del acuerdo A/023/2022, que establece la forma en que la CRE regula el costo del gas LP.

Para conocer los #PreciosMáximosdeGasLP que estarán vigentes del 08 al 14 e septiembre de 2023, ingresa en:https://t.co/QGiqXyw6S0



*Conforme al Acuerdo A/023/2022.#CREMéxico #GasLP pic.twitter.com/dMaKjeSw0a — CRE México (@CRE_Mexico) October 7, 2023

La CRE publica un listado actualizado cada siete días con los precios máximos y mínimos de la gasolina por kilogramo y por litro para cada entidad del país. Los precios de la gasolina varían ligeramente de región en región, pero la diferencia es generalmente de solo unos centavos.

¿Dónde se vende el gas más barato en México?

En Juárez, Chihuahua, se encuentra el gas más barato en México, con precio de $16.34 pesos por kilo, donde se aprecia una reducción en comparación con la semana pasada, y por litro se encuentra en $8.82 pesos.

Los factores que modifican el precio de gasolina y el de otros combustibles varían, y siempre se ve afectado, pero te informamos de forma puntual los costos establecidos por la CRE para algunas entidades de México; que no te sorprendan con algún robo en la venta de este hidrocarburo.

¿Dónde se vende el gas más caro en México?

El precio del gas más caro en México se encuentra en los municipios Mulegé y Loreto, en Baja California Sur, con un costo de $22.32 pesos por kilogramos y por litro se encuentra en $12.05, que representa una reducción en su costo en relación con la semana anterior.

¿Cuál es el precio del gas LP en CDMX y Edomex?

De acuerdo con la CRE, el precio por litro de gas LP en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) se encuentra en $17.19 por kilogramo y por litro en $9.28 pesos, y es así como se registra un aumento en su costo en relación con la semana pasada. Por otro lado, en el Estado de México, para el periodo del 8 al 14 de octubre de 2023, los precios de este energético serán los siguientes: $17.19 pesos por kilo y $9.28 pesos por litro, mismos que en la capital del país.

Precios del gas LP en Guadalajara, Jalisco

El precio de gas LP en Guadalajara, Jalisco, será de $17.55 pesos por kilo y $9.48 pesos por litro, según información de la Comisión Reguladora. Se aprecia una reducción en el costo de este producto.

¿Qué es el gas LP en México?

El gas LP es un combustible limpio y eficiente, compuesto principalmente de butano y propano. Es transparente e inodoro, y los gases que produce al quemarse no son tóxicos ni producen hollín.

