¿Cuál es el precio de gasolina hoy 16 de octubre 2023 en México?

Existen distintos factores por los que el precio de gasolina y el de otros combustibles registra modificaciones día con día, por eso Fuerza Informativa Azteca te informa cuáles son los costos en algunas entidades de México este lunes 16 de octubre 2023.

El precio de gasolina hoy lunes 16 de octubre 2023 es el reportado por los permisionarios con base en la obligación establecida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Precio de gasolina promedio nacional hoy 16 de octubre 2023

Gasolina Regular precio por litro: 22.27 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 24.61 pesos

Diésel precio por litro: 24.17 pesos

Precio promedio del gas natural vehicular 16 de octubre 2023

Mínimo por litro: 10.29 pesos

Promedio por litro: 12.87 pesos

Máximo por litro: 13.99 pesos

Promedio de gasolina CDMX hoy 16 de octubre 2023

Gasolina Regular precio por litro: 22.95 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 25.42 pesos

Diésel precio por litro: 24.39 pesos

Precio promedio de gasolina en Edomex hoy 16 de octubre 2023

Gasolina Regular precio por litro: 22.19 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 24.49 pesos

Diésel precio por litro: 23.72 pesos

Precio promedio de gasolina en Jalisco 16 de octubre 2023

Gasolina Regular precio por litro: 23.95 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 25.42 pesos

Diésel precio por litro: 24.39 pesos

Precio de gasolina hoy 16 de octubre 2023 en Nuevo León

Gasolina Regular precio por litro: 23.30 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 25.85 pesos

Diésel precio por litro: 24.26 pesos

Precio del petróleo por barril hoy 16 de octubre 2023

Brent del Mar del Norte: 91.25 dólares el barril.

Mezcla Mexicana de Exportación (MME): 83.24 dólares el barril.

Impuestos para precio de gasolina durante esta semana

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer la baja del subsidio al IEPS para el precio de gasolina y el diésel, por lo que el litro de gasolina registrará un aumento para la penúltima semana del noveno mes del año, que abarca del sábado 14 al viernes 20 de octubre 2023.

Para el precio de gasolina Magna, el apoyo cayó del 30.31% al 16.91%, lo que significa que los consumidores pagarán $4.91 pesos de impuesto por litro de gasolina.

El apoyo al subsidio al IEPS para el precio de gasolina Premium se eliminó para la tercera semana de octubre 2023 por lo que la cuota por cada litro de este combustible es de $4.99 pesos para los usuarios.

Para el precio del diésel registró una disminución del 57.13% al 44.07%, por lo que si se utiliza este combustible la cuota será de $3.63 pesos por litro.