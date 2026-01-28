¿Pagarás de más HOY? Lista del precio máximo y mínimo de la gasolina Magna y Premium en México

Antes de llegar a la gasolinera HOY martes 28 de enero, miles de conductores en México se hacen la misma pregunta: ¿ cuánto cuesta el litro de gasolina y cuánto voy a pagar al llenar el tanque? Si planeas cargar Magna, Premium o Diésel, revisar el precio actualizado hoy puede ayudarte a evitar gastar de más desde la primera parada del día.

Este 28 de enero, el precio de la gasolina en México muestra ajustes por región, lo que significa que el costo del litro cambia según la ciudad y la estación. Por eso, conocer el precio HOY no solo es útil, es clave para calcular tu gasto real y decidir dónde conviene cargar gasolina antes de seguir tu ruta.

Precio del litro de gasolina en México HOY 28 de enero

Gasolina Regular precio por litro: 23.32 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.78 pesos

Diésel precio por litro: 26.34 pesos

Gas natural vehicular HOY 28 de enero: precios mínimo, promedio y máximo

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX HOY 28 de enero: costos por litro

Gasolina Regular: 23.44 pesos

Precio de gasolina Premium: 26.03 pesos

Diésel costo por litro: 26.11 pesos

¿Cuánto cuesta la gasolina en Edomex HOY 28 de enero?

Gasolina Regular: 23.55 pesos

Precio de gasolina Premium: 25.30 pesos

Diésel costo por litro: 25.85 pesos

Precio de la gasolina en Guadalajara HOY 28 de enero: así amaneció el litro

Gasolina Regular: 23.69 pesos

Precio de gasolina Premium: 26.29 pesos

Diésel costo por litro: 26.35 pesos

Gasolina HOY en Nuevo León: precio del litro este 28 de enero

Gasolina Regular: 23.70 pesos

Precio de gasolina Premium: 27.08 pesos

Diésel costo por litro: 26.01 pesos

¿Cómo ahorrar al cargar gasolina HOY?

Si el precio te parece elevado este martes 28 de enero, sigue estas recomendaciones para optimizar tu consumo:



Carga temprano: Evita las horas de mayor calor para reducir la evaporación del combustible.

Usa la App Profeco: Revisa la herramienta "Quién es quién en los precios" para localizar la gasolinera más barata cerca de tu ubicación actual.

Presión de llantas: Mantener los neumáticos inflados correctamente puede mejorar el rendimiento del combustible hasta en un 3%.

Gasolina barata HOY: ¿En qué lugar de México está más barata?

El precio de la gasolina para HOY, 28 de enero del 2026 , es el que reportan los permisionarios de las gasolineras con base en las obligaciones establecidas con la Comisión Reguladora de Energía (CRE); ¿En dónde es más barato el litro de gasolina?

En Cárdenas, en el estado de Tabasco, es una de las zonas donde el precio de la gasolina es más barato, donde el litro cuesta 23.29 pesos. En tanto que en San Nicolás de los Garza, Nuevo León es el lugar más caro, donde el combustible es vendido a 27.59 pesos por litro.