¿Cuál es el precio de gasolina hoy 9 de octubre 2023 en México?

Existen distintos factores por los que el precio de gasolina y el de otros combustibles registra modificaciones día con día, por eso Fuerza Informativa Azteca te informa cuáles son los costos en algunas entidades de México este lunes 9 de octubre 2023.

El precio de gasolina hoy lunes 9 de octubre 2023 es el reportado por los permisionarios con base en la obligación establecida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Precio de gasolina promedio nacional hoy 9 de octubre 2023

Gasolina Regular precio por litro: 22.30 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 24.64 pesos

Diésel precio por litro: 24.19 pesos

Precio promedio del gas natural vehicular 9 de octubre 2023

Mínimo por litro: 10.29 pesos

Promedio por litro: 12.87 pesos

Máximo por litro: 13.99 pesos

Promedio de gasolina CDMX hoy 9 de octubre 2023

Gasolina Regular precio por litro: 22.78 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 25.30 pesos

Diésel precio por litro: 24.07 pesos

Precio promedio de gasolina en Edomex hoy 9 de octubre 2023

Gasolina Regular precio por litro: 22.294 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 24.51 pesos

Diésel precio por litro: 23.76 pesos

Precio promedio de gasolina en Jalisco 9 de octubre 2023

Gasolina Regular precio por litro: 23.97 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 25.46 pesos

Diésel precio por litro: 24.44 pesos

Precio de gasolina hoy 9 de octubre 2023 en Nuevo León

Gasolina Regular precio por litro: 23.32 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 25.86 pesos

Diésel precio por litro: 24.30 pesos

Precio del petróleo por barril hoy 9 de octubre 2023

Brent del Mar del Norte: 87.97 dólares el barril.

Mezcla Mexicana de Exportación (MME): 77.84 dólares el barril.

Impuestos para precio de gasolina durante esta semana

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer la baja del subsidio al IEPS para el precio de gasolina y el diésel, por lo que el litro de gasolina registrará un aumento para la penúltima semana del noveno mes del año, que abarca del sábado 7 al viernes 13 de octubre 2023.

Para el precio de gasolina Magna, el apoyo cayó 47.21% al 30.31%, lo que significa que los consumidores pagarán $4.12 pesos de impuesto por litro de gasolina.

El apoyo al subsidio al IEPS para el precio de gasolina Premium, bajó del 26.14% al 10.81% por lo que la cuota por cada litro de este combustible es de $4.45 pesos para los usuarios.

Para el precio del diésel registró una disminución del 57.15% al 57.13%, por lo que si se utiliza este combustible la cuota será de $2.78 pesos por litro.