¿Cuál es el precio de gasolina hoy 9 de octubre 2023 en México?

Existen distintos factores por los que el precio de gasolina y el de otros combustibles registra modificaciones día con día, por eso Fuerza Informativa Azteca te informa cuáles son los costos en algunas entidades de México este lunes 9 de octubre 2023. El precio de gasolina hoy lunes 9 de octubre 2023 es el reportado por los permisionarios con base en la obligación establecida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Precio de gasolina promedio nacional hoy 9 de octubre 2023 Gasolina Regular precio por litro: 22.30 pesos Gasolina Premium precio por litro: 24.64 pesos Diésel precio por litro: 24.19 pesosPrecio promedio del gas natural vehicular 9 de octubre 2023 Mínimo por litro: 10.29 pesos Promedio por litro: 12.87 pesos Máximo por litro: 13.99 pesosPromedio de gasolina CDMX hoy 9 de octubre 2023 Gasolina Regular precio por litro: 22.78 pesos Gasolina Premium precio por litro: 25.30 pesos Diésel precio por litro: 24.07 pesosPrecio promedio de gasolina en Edomex hoy 9 de octubre 2023 Gasolina Regular precio por litro: 22.294 pesos Gasolina Premium precio por litro: 24.51 pesos Diésel precio por litro: 23.76 pesosPrecio promedio de gasolina en Jalisco 9 de octubre 2023 Gasolina Regular precio por litro: 23.97 pesos Gasolina Premium precio por litro: 25.46 pesos Diésel precio por litro: 24.44 pesosPrecio de gasolina hoy 9 de octubre 2023 en Nuevo León Gasolina Regular precio por litro: 23.32 pesos Gasolina Premium precio por litro: 25.86 pesos Diésel precio por litro: 24.30 pesosPrecio del petróleo por barril hoy 9 de octubre 2023 Brent del Mar del Norte: 87.97 dólares el barril. Mezcla Mexicana de Exportación (MME): 77.84 dólares el barril.Impuestos para precio de gasolina durante esta semana La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer la baja del subsidio al IEPS para el precio de gasolina y el diésel, por lo que el litro de gasolina registrará un aumento para la penúltima semana del noveno mes del año, que abarca del sábado 7 al viernes 13 de octubre 2023. Para el precio de gasolina Magna, el apoyo cayó 47.21% al 30.31%, lo que significa que los consumidores pagarán $4.12 pesos de impuesto por litro de gasolina. El apoyo al subsidio al IEPS para el precio de gasolina Premium, bajó del 26.14% al 10.81% por lo que la cuota por cada litro de este combustible es de $4.45 pesos para los usuarios. Para el precio del diésel registró una disminución del 57.15% al 57.13%, por lo que si se utiliza este combustible la cuota será de $2.78 pesos por litro.