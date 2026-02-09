Logo Inklusion Sitio accesible
¿Llenas hoy el tanque o mejor te esperas? Así amaneció el precio de la gasolina este lunes

El precio de la gasolina volvió a moverse este lunes 9 de febrero; revisa cuál es el costo por litro de la Magna, Premium y Diésel HOY antes de cargar.

Precio gasolina HOY México, lunes 9 febrero: Costo Magna, Premium y Diésel por litro
El precio de la gasolina volvió a moverse este lunes 9 de febrero; revisa cuál es el costo por litro de la Magna, Premium y Diésel HOY antes de cargar.|FIA
Escrito por:  Daniel Rivera Guzmán

El precio de la gasolina volvió a registrar movimientos HOY lunes 9 de febrero en México, un ajuste que ya impacta a los automovilistas. El costo por litro de gasolina Magna, Premium y Diésel presenta variaciones, una diferencia que se traduce de inmediato en cuánto se paga al cargar y en la urgencia de decidir si conviene llenar el tanque o buscar una opción más barata.

Conocer el precio de la gasolina HOY en México no es solo un dato informativo: es una herramienta para decidir mejor. Saber dónde está más cara, dónde bajó y cuánto se paga realmente por litro puede marcar la diferencia entre gastar de más o ahorrar en cada carga.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina en México HOY lunes 9 de febrero? Precios de Magna, Premium y Diésel

  • Gasolina Regular precio por litro: 23.28pesos
  • Precio de gasolina Premium por litro: 25.74 pesos
  • Diésel precio por litro: 26.32 pesos

Gas natural vehicular HOY lunes 9 de febrero: precios mínimo, promedio y máximo por litro

  • Mínimo por litro: 10.99 pesos
  • Promedio por litro: 12.60 pesos
  • Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX HOY lunes 9 de febrero: cuánto se paga al llenar el tanque

  • Gasolina Regular: 23.44 pesos
  • Precio de gasolina Premium: 25.80 pesos
  • Diésel costo por litro: 26.06 pesos

¿Cuánto cuesta la gasolina en Edomex HOY lunes 9 de febrero? Precios actualizados por litro

  • Gasolina Regular: 23.54 pesos
  • Precio de gasolina Premium: 25.29 pesos
  • Diésel costo por litro: 25.85 pesos

Precio de la gasolina en Guadalajara HOY lunes 9 de febrero: así amaneció el costo por litro

  • Gasolina Regular: 23.68 pesos
  • Precio de gasolina Premium: 26.24 pesos
  • Diésel costo por litro: 26.35 pesos

Gasolina HOY en Nuevo León: precio del litro este lunes 9 de febrero y variaciones del día

  • Gasolina Regular: 23.62 pesos
  • Precio de gasolina Premium: 27.12 pesos
  • Diésel costo por litro: 26.02 pesos

¿Cómo ahorrar al cargar gasolina HOY lunes 9 de febrero? Consejos para pagar menos por litro

Si el precio de la gasolina te parece alto este lunes 9 de febrero, aún hay formas sencillas de gastar menos al cargar combustible y cuidar tu bolsillo:

  • Carga gasolina temprano: hacerlo por la mañana ayuda a reducir la evaporación del combustible y puede mejorar ligeramente el rendimiento por litro.
  • Apóyate en la App de Profeco: usa la herramienta “Quién es quién en los precios” para ubicar la gasolinera más barata cerca de ti.
  • Revisa la presión de las llantas: mantener los neumáticos correctamente inflados puede mejorar el consumo de gasolina hasta en un 3 por ciento, sobre todo en trayectos largos o diarios.

