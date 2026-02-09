¿Llenas hoy el tanque o mejor te esperas? Así amaneció el precio de la gasolina este lunes

El precio de la gasolina volvió a registrar movimientos HOY lunes 9 de febrero en México, un ajuste que ya impacta a los automovilistas. El costo por litro de gasolina Magna, Premium y Diésel presenta variaciones, una diferencia que se traduce de inmediato en cuánto se paga al cargar y en la urgencia de decidir si conviene llenar el tanque o buscar una opción más barata.

Conocer el precio de la gasolina HOY en México no es solo un dato informativo: es una herramienta para decidir mejor. Saber dónde está más cara, dónde bajó y cuánto se paga realmente por litro puede marcar la diferencia entre gastar de más o ahorrar en cada carga.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina en México HOY lunes 9 de febrero? Precios de Magna, Premium y Diésel

Gasolina Regular precio por litro: 23.28pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.74 pesos

Diésel precio por litro: 26.32 pesos

Gas natural vehicular HOY lunes 9 de febrero: precios mínimo, promedio y máximo por litro

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX HOY lunes 9 de febrero: cuánto se paga al llenar el tanque

Gasolina Regular: 23.44 pesos

Precio de gasolina Premium: 25.80 pesos

Diésel costo por litro: 26.06 pesos

¿Cuánto cuesta la gasolina en Edomex HOY lunes 9 de febrero? Precios actualizados por litro

Gasolina Regular: 23.54 pesos

Precio de gasolina Premium: 25.29 pesos

Diésel costo por litro: 25.85 pesos

Precio de la gasolina en Guadalajara HOY lunes 9 de febrero: así amaneció el costo por litro

Gasolina Regular: 23.68 pesos

Precio de gasolina Premium: 26.24 pesos

Diésel costo por litro: 26.35 pesos

Gasolina HOY en Nuevo León: precio del litro este lunes 9 de febrero y variaciones del día

Gasolina Regular: 23.62 pesos

Precio de gasolina Premium: 27.12 pesos

Diésel costo por litro: 26.02 pesos

¿Cómo ahorrar al cargar gasolina HOY lunes 9 de febrero? Consejos para pagar menos por litro

Si el precio de la gasolina te parece alto este lunes 9 de febrero, aún hay formas sencillas de gastar menos al cargar combustible y cuidar tu bolsillo:

