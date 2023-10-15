¿Cuál es el precio de gasolina hoy 15 de octubre 2023 en México?
Consulta el precio de gasolina registrado en México para este domingo 15 de octubre de 2023, así como las gasolineras baratas y las últimas variaciones.
Todos los días, el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) realiza un seguimiento al precio de la gasolina en México, pues diariamente hay distintos factores por los que su costo y el de otros combustibles tiene modificaciones. A continuación los precios en algunas entidades de México este domingo 15 de octubre de 2023.
El precio de gasolina hoy domingo 15 de octubre 2023 es el reportado por los permisionarios con base en la obligación establecida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Precio de gasolina promedio nacional hoy 15 de octubre 2023
- Gasolina Regular precio por litro: 22.28 pesos
- Gasolina Premium precio por litro: 24.61 pesos
- Diésel precio por litro: 24.16 pesos
Promedio de gasolina CDMX hoy domingo 15 de octubre 2023
Respecto al precio establecido para la Ciudad de México (CDMX), este domingo 15 octubre registra los siguientes promedios:
- Gasolina Regular precio por litro: 22.71 pesos
- Gasolina Premium precio por litro: 25.24 pesos
- Diésel precio por litro: 24.03 pesos
Precio promedio de gasolina en Edomex hoy 15 de octubre 2023
Para el Estado de México (Edomex), el precio de la gasolina promedio empieza en los 22.19 pesos pera la gasolina regular:
- Gasolina Regular precio por litro: 22.19 pesos
- Gasolina Premium precio por litro: 24.50 pesos
- Diésel precio por litro: 23.72 pesos
Precio promedio del gas natural vehicular hoy 15 de octubre
- Mínimo por litro: 10.29 pesos
- Promedio por litro: 12.87 pesos
- Máximo por litro: 13.99 pesos
Precio promedio de gasolina en Jalisco el domingo 15 de octubre 2023
- Gasolina Regular precio por litro: 22.95 pesos
- Gasolina Premium precio por litro: 25.42 pesos
- Diésel precio por litro: 24.38 pesos
Precio de gasolina hoy 15 de octubre en Nuevo León
- Gasolina Regular precio por litro: 23.30 pesos
- Gasolina Premium precio por litro: 25.85 pesos
- Diésel precio por litro: 24.26 pesos
Precio del petróleo por barril hoy 15 de octubre 2023
- Brent del Mar del Norte: 90.80 dólares el barril.
- Mezcla Mexicana de Exportación (MME): 83.24 dólares el barril.