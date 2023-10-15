¿Cuál es el precio de gasolina hoy 15 de octubre 2023 en México?

Todos los días, el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) realiza un seguimiento al precio de la gasolina en México, pues diariamente hay distintos factores por los que su costo y el de otros combustibles tiene modificaciones. A continuación los precios en algunas entidades de México este domingo 15 de octubre de 2023.

El precio de gasolina hoy domingo 15 de octubre 2023 es el reportado por los permisionarios con base en la obligación establecida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Precio de gasolina promedio nacional hoy 15 de octubre 2023

Gasolina Regular precio por litro: 22.28 pesos

precio por litro: 22.28 pesos Gasolina Premium precio por litro: 24.61 pesos

Diésel precio por litro: 24.16 pesos

Promedio de gasolina CDMX hoy domingo 15 de octubre 2023

Respecto al precio establecido para la Ciudad de México (CDMX), este domingo 15 octubre registra los siguientes promedios:



Gasolina Regular precio por litro: 22.71 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 25.24 pesos

Diésel precio por litro: 24.03 pesos

Precio promedio de gasolina en Edomex hoy 15 de octubre 2023

Para el Estado de México (Edomex), el precio de la gasolina promedio empieza en los 22.19 pesos pera la gasolina regular:



Gasolina Regular precio por litro: 22.19 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 24.50 pesos

Diésel precio por litro: 23.72 pesos

Precio promedio del gas natural vehicular hoy 15 de octubre

Mínimo por litro: 10.29 pesos

Promedio por litro: 12.87 pesos

Máximo por litro: 13.99 pesos

Precio de la gasolina hoy domingo 15 de octubre de 2023 en México

Precio promedio de gasolina en Jalisco el domingo 15 de octubre 2023

Gasolina Regular precio por litro: 22.95 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 25.42 pesos

Diésel precio por litro: 24.38 pesos

Precio de gasolina hoy 15 de octubre en Nuevo León

Gasolina Regular precio por litro: 23.30 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 25.85 pesos

Diésel precio por litro: 24.26 pesos

Precio del petróleo por barril hoy 15 de octubre 2023