¡Precios por las nubes! Inflación de más del 100% golpea Argentina

La tasa de inflación anual de Argentina superó el 100% en febrero, dijo la agencia de estadísticas del país el martes (14 de marzo), la primera vez que alcanza cifras triples desde un período de hiperinflación en 1991, hace más de tres décadas.

La inflación en 12 meses registró un 102,5 % en el segundo mes del año, según mostraron datos del gobierno, con un aumento mensual del 6,6 % superior al esperado en el índice de precios al consumidor (IPC) y un 13,1 % en lo que va del año. aumentar.

En los mercados, las tiendas y los hogares de Argentina, el impacto de la espiral de precios se está sintiendo intensamente, ya que una de las tasas de inflación más altas del mundo hace que las billeteras de las personas se vean afectadas.

La jubilada Irene Devita conoce muy bien el impacto: una bolsa de compras más liviana y menos comida en la mesa de su casa.

En una feria de mercado en San Fernando, en las afueras de Buenos Aires, Devita, de 74 años, revisó sus compras el martes. Con una inflación tan alta, los precios cambian casi semanalmente.

Devita / Residente Buenos Aires:

El otro día vine y pedí tres mandarinas, dos naranjas, dos plátanos y medio kilo de tomates. Cuando me dijo que costaba 650 pesos ($3.22), le dije que sacara todo y dejara solo los tomates porque no tenía suficiente dinero”.

Argentina’s inflation rate tops 100% for the first time in three decades https://t.co/7lBdrngx96 — Financial Times (@FT) March 14, 2023

Es el peor porcentaje de inflación en Argentina en los últimos 30 años

El gobierno ha tratado en vano de controlar el aumento de los precios, que mella el poder adquisitivo de la gente, los ahorros, el crecimiento económico del país y las posibilidades del partido gobernante de aferrarse al poder en las elecciones decisivas de este año.

En las calles, la inflación es lo único de lo que muchas personas pueden hablar. Siembra frustración e ira, ya que los salarios suelen caer por debajo del costo de los bienes a pesar de los esquemas del gobierno para limitar los precios y limitar las exportaciones de granos para impulsar la oferta interna.

Patricia Quiroga, de 50 años, dijo que una inflación del 100% era imposible de soportar mientras esperaba en la fila para hacer sus compras.

"Estoy cansada, cansada, simplemente cansada de todo esto, de los políticos que luchan mientras la gente muere de hambre", dijo a Reuters.