Premio Nobel de la Paz es condenado a 10 años de cárcel en Bielorrusia

Ales Bialiatski, ganador del Premio Nobel de la Paz y activista de derechos humanos, fue condenado por un tribunal de Bielorrusia a 10 años de cárcel en un penal de máxima seguridad por presuntamente financiar protestas y contrabando de dinero.

Además de Bialiatski, otros tres activista fueron sentenciados en el mismo juego, indicó Sviatlana Tsikhanouskaya, líder de la oposición bielorrusa exiliada, quien añadió que el veredicto fue “injusto y espantoso”.

"Debemos hacer todo lo posible para luchar contra esta vergonzosa injusticia y liberarlos", dijo la activista a través de su cuenta en Twitter.

Los fiscales habían pedido al tribunal de Minsk que le diera a Bialiatski, quien negó los cargos, una sentencia de 12 años.

Bialiatski fue detenido por las autoridades bielorrusas en el año 2020 en medio de protestas generalizadas contra el presidente Alexander Lukashenko.

The Belarusian court sentenced Ales Bialiatski, the Viasna chairman and the Nobel Peace Prize laureate, to 10 years in prison pic.twitter.com/3uJwuWYdt5 — Viasna (@viasna96) March 3, 2023

¿Quién es Ales Bialiatski, quien fue condenado en Bielorrusia?

Ales Bialiatski es un reconocido activista bielorruso, destacado por documentar los derechos humanos en Belarús desde la década de 1980.

Bialiatski, de 60 años, es cofundador del grupo de derechos humanos Viasna y uno de los más destacados de los cientos de bielorrusos que fueron encarcelados durante la represión de 2020.

Viasna asumió un papel de liderazgo en la prestación de asistencia legal y financiera a los encarcelados. Se produjeron manifestaciones masivas después de que el líder de mucho tiempo Alexander Lukashenko fuera declarado ganador de las elecciones presidenciales de 2020.

¿Cuándo ganó Ales Bialiatski el Premio Nobel de la Paz?

Bialiatski recibió el Premio Nobel de la Paz en octubre de 2022 por su trabajo sobre los derechos humanos y la democracia, y lo compartió con el grupo de derechos ruso Memorial y el Centro de Libertades Civiles de Ucrania.

Ales Bialiatski compartió el galardón con la organización rusa de derechos humanos Memorial, y la organización ucraniana de derechos humanos Center for Civil Liberties.

Fueron reconocidos por su esfuerzo sobresaliente para documentar crímenes de guerra, abusos de los derechos humanos y abuso de poder en sus respectivos países, indicó la Real Academia Sueca.