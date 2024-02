Cineteca Nacional tendrá 2x1 en películas nominadas a los Premios Oscar 2024, ¿cuándo?

La gala de los Premios Oscar 2024 está muy cerca y para que no la ceremonia número 96 no agarre desprevenidos a los fanáticos del cine, la Cineteca Nacional tendrá una cartelera especial para disfrutar de las películas nominadas, ¿lo mejor? Algunas hasta estarán al 2x1. A continuación te contamos los detalles para que no ter pierdas ninguna de estas funciones.

¿Qué películas nominadas al Oscar 2024 se exhibirán en la Cineteca Nacional?

Las películas nominadas a los Oscar 2024 que estará proyectando la Cineteca Nacional como parte de la cartelera especial son las siguientes:



Anatomy of a fall - Anatomía de una Caída

La cinta de Justine Triet se encuentra nominada a 5 categorías de los Premios Oscar 2024 por las categorías de Mejor Película Mejor Dirección, Mejor Actriz (Sandra Hüller), Mejor Guion Original y Mejor Edición.

Perfect Days - Días perfectos

Cinta nominada como Mejor película internacional, lo que le significa además su primera nominación a una estatuilla dorada por una obra de ficción, luego de participar tres veces en la categoría de largometraje documental con Buena Vista Social Club (1999), Pina (2012) y La sal de la tierra (2014).



‘La zona de interés’

Es una película de drama histórico de 2023 dirigida por Jonathan Glazer y escrita por Glazer y Seamus McGarvey. Está nominada en los Premios Oscar 2024 en las categorías de Mejor Película, Mejor Dirección (Jonathan Glazer), Mejor Guion Adaptado, Mejor Película Internacional.



“Oppenheimer”

La cinta de Christopher Nolan cuenta con 13 posibilidades de llevarse la estatuilla en las categorías de Mejor película, Mejor dirección (Christopher Nolan), Mejor actor (Cillian Murphy), Mejor actor de reparto (Robert Downey Jr.I), Mejor actriz de reparto (Emily Blunt), Mejor guion adaptado, entre otras.



Poor Things - Pobres criaturas

La cinta de Yorgos Lanthimos es otra de las grandes promesas en la gala número 96, ya que está nominada a 11 categorías, incluyendo Mejor película, Mejor dirección, Mejor actriz, Mejor actor de reparto, Mejor guion adaptado, entre otras.



May december - Secretos de un escándalo

La película escrita por Samy Burch está ominada al Oscar 2024 en la categoría de Mejor Guion Original.

En 𝐂𝐢𝐧𝐞𝐭𝐞𝐜𝐚 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐀𝐫𝐭𝐞𝐬 puedes ver la selección especial rumbo a los #Oscars2024



Hoy aplica 𝟐𝐱𝟏 en todas nuestras funciones, ¡Seguimos celebrando #50AñosConCineteca! pic.twitter.com/VsmbORSzee — Cineteca Nacional (@CinetecaMexico) February 26, 2024

¿Qué películas están al 2x1 en la Cineteca Nacional?

La Cineteca Nacional ofrece 2x1 en las entradas para sus funciones todos los lunes y jueves en las sedes Cineteca Nacional México y Cineteca Nacional de las Artes. De igual forma, como festejo por su 50 aniversario, los tickets regalarán un boleto extra únicamente en ciertos días, por lo que debes permanecer atento a sus canales oficiales.