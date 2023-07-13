Presentador de BBC es acusado de comprar fotos sexuales a una joven

El histórico presentador de la cadena de noticias británica BBC, Huw Edwards, fue señalado por haber pagado a una joven a cambio de fotografías explícitas. Fue su eposa, Vicky Flind quien confirmó que era la persona a la que se refería el medio británico.

La acusación se agravó cuando su división de noticias informó que el presentador de la cadena habría enviado mensajes abusivos a una segunda persona, de unos 20 años.

La nueva revelación se produjo después de que la BBC tratara de defender su gestión del creciente escándalo, tras reconocer que no señaló la primera queja a la alta dirección hasta pasadas siete semanas, cuando un periódico sensacionalista se puso en contacto con ellos sobre la historia.

Fue el diario The Sun, según el cual un presentador había pagado a una persona joven unas 35.000 libras (45.000 dólares) por fotos explícitas a lo largo de tres años, desde que tenía 17 años.

When the news presenter becomes the news maker🥲 Sky news is really cashing out from BBC’s Haw Edwards’ story😹😹 pic.twitter.com/3n5Ogz6pEZ — TheCommentator😎 (@malisecullen) July 12, 2023

Al inicio no se había revelado la identidad de Edwards, lo que enfureció a otras estrellas de alto perfil que han caído bajo sospecha en las redes sociales.

BBC News dijo el martes que había sido contactado por una segundo persona joven -sin relación con la primera- que dijo que había sido abordado por el presentador en una aplicación de citas.

Cuando la persona, que nunca conoció al presentador, insinuó en línea que revelaría su identidad, recibió mensajes abusivos y llenos de improperios, dijo la BBC.

Un giro en la historia

Esta semana, el asunto dio un nuevo giro cuando la corporación comunicó que había recibido una carta de un abogado que representaba a la joven persona en el caso original, en la que desmintió las acusaciones y las calificó como "basura".

La policía está examinando las circunstancias para determinar si hay indicios de delito. "En este momento no hay ninguna investigación policial", dijeron. Entre tanto, el presentador fue suspendido.

La edad de consentimiento para mantener relaciones sexuales en Inglaterra es de 16 años, pero las imágenes de menores de 18 pueden considerarse pornografía infantil.