Invalidar el “Plan B” va contra división de poderes: Presidencia a Suprema Corte

La Consejería Jurídica de la Presidencia defendió este domingo las reformas conocidas como el "Plan B" electoral y alertó que, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las declara inconstitucional, estaría violando el trabajo del Poder Legislativo porque no hubo irregularidades durante su aprobación.

En un comunicado, acusó a la Corte de fijar criterios distintos para evaluar las impugnaciones presentadas contra la Ley General de Comunicación Social, una de las que sufrió modificaciones como parte del "Plan B". Esto al recordar que existen demandas contra la norma desde hace más de cinco años y nunca se buscó dictar sentencia con la misma velocidad que ahora.

"Resulta inexacto que se haya transgredido el principio de deliberación democrática, como se afirma en el proyecto de sentencia, pues durante la aprobación de las leyes que integran el “plan B” en materia electoral, el Congreso de la Unión cumplió los requisitos constitucionales, legales, reglamentarios; incluso, con los criterios de la propia SCJN", añadió.

Corte no tomó en cuenta argumentos de Presidencia

De acuerdo con la Consejería Jurídica de la Presidencia, el ministro que pretende echar abajo parte del "Plan B" no tomó en cuenta los razonamientos del gobierno de México y únicamente habría escuchado a la oposición que impugnó las reformas. "De haberlo hecho, su proyecto se habría emitido en otro sentido", explicó.

La #SCJN le puso freno al llamado "Plan B" de la #ReformaElectoral argumentando una posible violación a los derechos electorales de la ciudadanía. Javier Laynez, ministro de la Corte, mandó a la congeladora el proyecto con tiempo indefinido.



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Nuevamente, insistió en que no se afectó "el principio de deliberación democrática" y que se agotaron las etapas del proceso legislativo sin omitir la participación de algún grupo parlamentario, como señala la propuesta que discutirá la Corte esta semana.

"Al tratarse de un poder derivado, sin legitimación popular, la SCJN no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas... De hacerlo, violaría el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos", añadió.

Por último, el gobierno de México llamó a los ministros a actuar con responsabilidad y privilegiar la resolución de las impugnaciones por encima de las "formalidades de trámite" que se habrían brincado los legisladores de Morena y aliados, según el proyecto de sentencia de la Corte.

Corte debatirá "Plan B" esta semana

La Corte confirmó que discutirá entre el 8 y 12 de mayo las impugnaciones contra el llamado "Plan B" electoral. Esto a pesar del llamado de la Consejería Jurídica de la Presidencia para aplazar el tema.

SE MANTIENE LA FECHA 👨🏻‍⚖️



A pesar de la petición de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para posponer el debate, el pleno de la @SCJN confirmó que será el lunes cuando comiencen con el análisis de la primera parte del llamado #PlanB en materia electoral.



En sesión… pic.twitter.com/mk5IS15r6O — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 4, 2023

Los ministros coincidieron que no existían motivos suficientes para alargar la discusión y mantuvieron la fecha por tratarse de normas electorales que podrían incidir en las próximas votaciones locales y federales.