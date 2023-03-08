Consejería Jurídica de Presidencia pide a Tribunal Electoral que magistrada no participe en resolución de Edmundo Jacobo

Tras considerar que no es imparcial, la Consejería Jurídica de Presidencia de la República solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que la magistrada Janine Otálora no participe en la resolución de un recurso legal para que se reinstale a Edmundo Jacobo como Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo.

Con la entrada en vigor del Plan B, Edmundo Jacobo fue cesado.

Edmundo Jacobo, asumió el cargo de Secretario Ejecutivo del entonces Instituto Federal Electoral en 2008, por lo que llevaba más de 10 años en ese cargo.

La Sala Superior del Tribuna Electoral discutirá en los próximos días la propuesta, precisamente de la magistada Janine Otálora para restituir a Jaboco en su puesto de secretario Ejecutivo en el Instituto Nacional Electoral (INE).