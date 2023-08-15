Ciudad de México. La presidenta en funciones de la Cámara de Diputados, la panista Noemí Ayala prometió velar por la seguridad de la diputada de Morena, Adela Ramos, si así lo pide la legisladora, luego de que en su red social publicó un video en donde manifiesta que teme por su integridad, tras las críticas hechas a los libros de texto.

Dijo que hará valer el fuero constitucional que le da la libertad a la diputada de Morena de expresar sus puntos de vista en función de sus labores legislativas. Recordó que en el Congreso representa la pluralidad de los mexicanos y la libertad de las ideas en torno a diferentes temas que aquejan al país y no hay pensamientos únicos.

¡Teme por su integridad!



Adela Ramos, diputada de @PartidoMorenaMx, expresó que estaba en desacuerdo con el contenido de los #libros de texto de la @SEP_mx que serán entregados el próximo 28 de agosto.#EducaciónEnRiesgo https://t.co/FIV9OSFxqh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 15, 2023

“Algo que hay que hacer es velar y que ahora está dentro de mis funciones como presidenta en funciones para que se cumpla el artículo 61, es decir, que ningún diputado pueda ser recomendado por sus dichos y en ese sentido, la total solidaridad a quien haya recibido amenazas por lo que externa y habremos de estar cuidadosos de que aquí se dé el diálogo en total respeto como debe suceder en este Poder” puntualizo Noemí Luna.

Y es que el artículo 61 de la Constitución establece que: “Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas y compete al Presidente de cada Cámara velar por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar”.

Nueva presidenta en funciones de la Cámara de Diputados tuvo su primer evento

La nueva presidenta en funciones de la Cámara de Diputados tuvo su primer evento público, tomo protesta como diputado federal por el PAN a Miguel Humberto Rodarte de Lara, en sustitución de Santiago Creel Miranda, quien solicitó licencia para dedicarse de lleno a la contienda por el encabezar el Frente Amplio, rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

