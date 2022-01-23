El presidente de Armenia renuncia a su cargo

Este domingo, Armen Sarkisián, presidente de Armenia, presentó la renuncia a su cargo por falta de facultades para contribuir en la política interior y exterior del país asiático.

“El presidente no puede poner su veto a las leyes que considera inconvenientes para su pueblo y el Estado", aseguró el ahora ex mandatario en un comunicado difundido en la página de la Presidencia de Armenia.

Asimismo, señaló que en momentos difíciles, como el que atraviesa Armenia actualmente, el Estado requiere unidad nacional, por lo que su líder no debe estar rodeado de rumores o de teorías conspirativas, pues desvía la atención de asuntos importantes para el país.

"En este momento difícil para nuestro Estado, en el que se necesita la unidad nacional, la institución del presidente no debería ser objeto de rumores y teorías conspirativas, desviando así la atención pública de los asuntos más importantes", aseguró.

Armen Sarkisián es presidente de la República de Armenia desde el 9 de abril del año 2018.

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