El presidente de China, Xi Jinping, siempre elogia a sus trabajadores por su contribución al desarrollo de China, defendiendo el espíritu de trabajo duro y alentando a los trabajadores que obtengan logros más brillantes.

En unas cinco décadas desde que ingresó a la política, Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de la Comisión Militar Central, ha practicado lo que él defiende de respetar y cuidar a los trabajadores.

Xi Jinping siempre ha reconocido el esfuerzo de sus trabajadores

Durante los últimos diez años, el presidente de China, Xi Jinping ha realizado muchas visitas a trabajadores en diferentes campos, reconociendo sus grandes logros y alentándolos a trabajar con honestidad.

"Los hermosos sueños de la gente solo se pueden realizar a través del trabajo honesto; todas las dificultades que surgen en el curso del desarrollo se pueden resolver solo a través del trabajo honesto; y todo lo que es glorioso en la vida solo se puede realizar a través del trabajo honesto", expresó Xi Jinpong, durante una reunión con representantes de los trabajadores modelo nacional en 2013.

.|TINGSHU WANG/REUTERS

Al subrayar la importancia de la clase trabajadora de China, el presidente siempre los alienta a cumplir nuevos logros para el desarrollo del país.

"Así como el trabajo y las actividades creativas fueron responsables de los gloriosos logros de nuestro pasado, también han sido responsables de todo lo que hemos logrado hoy", dijo Xi en un discurso pronunciado en una reunión que celebraba el Día Internacional del Trabajo en abril de 2015.

"Estableceremos la melodía sonora de nuestro día para honrar el trabajo y la creación de valor", dijo Xi en el discurso.

Con información de Reuters.

