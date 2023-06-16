Presidente Raisi de Irán se reúne con Díaz-Canel en Cuba

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, se reunió el jueves con su par de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en la última escala de una gira por América Latina enfocada en reforzar los lazos entre los aliados de la región que, al igual que la república islámica, están bajo sanciones de Estados Unidos. "Cuba e Irán tienen muchos puntos en común", dijo Raisi, quien realiza su primer viaje a Latinoamérica desde que tomó posesión del cargo en agosto de 2021.

En un foro comercial en La Habana, Raisi dijo a periodistas que Cuba e Irán buscarán oportunidades de negocios para trabajar juntos en la generación eléctrica, la biotecnología y la minería, entre otras áreas. "Las condiciones y las circunstancias en las que se encuentran hoy día Cuba e Irán tienen muchos puntos en común", dijo Raisi en las conversaciones oficiales con Díaz-Canel.

"Venezuela, Nicaragua, Cuba e Irán son de los países que han tenido que afrontar heroicamente, con una resistencia tenaz, las sanciones, amenazas, los bloqueos y las injerencias del imperialismo yanqui y sus aliados", dijo Díaz-Canel a su homólogo iraní. A principios de esta semana, Raisi visitó a los líderes de Venezuela y Nicaragua.

"Esta visita también refuerza la convicción de que tenemos en Irán una nación amiga en el Medio Oriente con la cual compartir y tenemos confianza para hablar de los temas globales más complejos", añadió.

El General de Ejército, Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, recibió también este jueves al Presidente iraní Ayatollah Seyed Ebrahim Raisi. #Cuba 🇨🇺 #Irán 🇮🇷 pic.twitter.com/IfdhbX3wyH — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) June 15, 2023

Cuba e Irán, en busca de aliados

El viaje del presidente Ebrahim Raisi se produce cuando Cuba, al igual que muchos países sancionados por Estados Unidos, está reforzando sus lazos con Rusia y China. La isla ha estado bajo fuertes sanciones económicas de Estados Unidos desde poco después de la revolución de Fidel Castro en 1959, medidas que fueron reforzadas por el expresidente Donald Trump, provocando una crisis sin precedentes que ha llevado a la escasez de alimentos, medicinas y combustible.

De hecho, el miércoles 14 de junio, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que Rusia continuaría ayudando a Cuba a sobrevivir bajo las sanciones cuando se reunió con el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz en el Kremlin. Putin dijo que las relaciones ruso-cubanas habían resistido la prueba del tiempo y dijo que Rusia podría ayudar a la "Isla de la Libertad... a superar las dificultades traídas del exterior".

