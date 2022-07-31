Presidente de Guatemala sale ileso de ataque a su comitiva

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, fue evacuado de una comunidad en Huehuetenango, debido a un ataque y enfrentamiento entre soldados y hombres armados durante una gira de trabajo del mandatario.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque comenzó cuando en un retén, los soldados le marcaron el alto a un vehículo que circulaba por el área perimetral de seguridad del mandatario.

Los ocupantes del auto respondieron a balazos a los soldados, quienes repelieron la agresión; sin embargo, uno de los militares resultó lesionado. Los delincuentes lograron huir a México.

Más tarde, cuatro personas, que serían guatemaltecas, fueron detenidas por agentes de seguridad mexicanos, informó el vocero militar de Guatemala. A los detenidos se les encontró una radio portátil y una granada de fusil en la frontera con México.

Aunque el presidente de Guatemala no se encontraba cerca del lugar donde ocurrió el enfrentamiento y el ataque a su comunitiva, sus equipo de seguridad decidió evacuarlo de la comunidad por protección.

Detienen a importante periodista por lavado de dinero en Guatemala



José Rubén Zamora, periodista, fundador y presidente del medio escrito el “Periódico”, un influyente diario en Guatemala, fue detenido tras ser acusado de supuesta lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias.

El director del “Periódico” en Guatemala, fue arrestado durante la noche del viernes después de que decenas de efectivos de la policía allanaran su vivienda y las oficinas del rotativo.

José Rubén Zamora, periodista proveniente de Guatemala, se ha dedicado desde hace años a investigar casos de corrupción.

“Esto es una persecución política. Me imagino que ha de haber una conspiración, una persecución montada”, expresó el periodista, José Rubén Zamora, de 65 años, al salir de su casa custodiado por policías hacia el juzgado.

Sin embargo, Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Guatemala, aseguró que la detención del periodista guatemalteco no tiene nada que ver con su calidad de periodista.