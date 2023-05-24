Lasso decreta ley para impulsar inversión en Ecuador y viajará a EU por salud

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó el martes 25 de mayo un decreto-ley que busca atraer inversión privada. También anunció que viajará a Estados Unidos para una intervención médica, en un momento de mucha incertidumbre política, luego de que disolvió la Asamblea Nacional y convocó a elecciones generales.

Lasso, que tiene previsto dar un discurso el miércoles 24 de mayo para marcar el inicio de su tercer año en el cargo, viajará a Estados Unidos para una intervención, dijo el gobierno de Ecuador en un comunicado la tarde del martes. El presidente tiene previsto regresar el 28 de mayo.

El nuevo decreto atraería inversiones y generaría nuevos empleos al crear áreas conocidas como zonas francas en varios sectores de la economía, que ofrecerán regímenes aduaneros, tributarios y de comercio exterior especiales, así como exenciones tributarias, dijeron las autoridades económicas.

"Vamos a transformar de manera positiva el comercio local e internacional y fomentar la reactivación económica en beneficio de todos los ecuatorianos", dijo el ministro de Economía, Pablo Arosemena, en el acto de firma del decreto.

El decreto del martes es el segundo que Lasso presenta a la corte para su aprobación. La semana pasada, anunció una reforma tributaria que reduciría los impuestos para las personas de ingresos medios y las pequeñas empresas.

Hoy, he firmado un decreto - ley clave para el desarrollo del Ecuador: la Ley de Atracción y Fomento de Inversiones para el Desarrollo Productivo. Con esto, queremos atraer inversiones, que los sectores productivos lleguen a nuevos mercados, que se reduzcan los costos de… pic.twitter.com/BJALLJEDzR — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) May 23, 2023

Situación de Lasso al frente de Ecuador

Lasso actualmente gobierna por decreto, luego de disolver la Asamblea Nacional en medio de un proceso de juicio político en su contra, por lo que los decretos que firme el mandatario en materia económica están sujetos a la aprobación de la Corte Constitucional de Ecuador.

El mandatario, que se enfrentaba a un juicio político, citó la grave crisis política y la conmoción interna de Ecuador como sus razones para convocar a elecciones anticipadas, las que probablemente se celebren el 20 de agosto.

No está claro si Lasso se postulará en los comicios. Un medio de comunicación internacional lo citó diciendo que no lo haría, pero el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, dijo a un medio local que lo estaba considerando.



