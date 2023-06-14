Presidente de Irán Ebrahim Raisi llega a Nicaragua para reunirse con Ortega

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, llegó el martes a la capital de Nicaragua, dijeron medios oficiales, donde se reunirá con su aliado el mandatario Daniel Ortega para firmar "importantes convenios de cooperación".

Desde el regreso de Ortega al poder en el 2007, Nicaragua ha afianzado sus lazos con Irán y en febrero ambos países firmaron un memorando de colaboración en temas energéticos, cuyos detalles no se han dado a conocer.

La vicepresidenta de Nicaragua y portavoz del Gobierno, Rosario Murillo, dijo más temprano que Ortega y Raisi se reunirán el martes en Managua y que el miércoles el presidente iraní visitará el Parlamento del país centroamericano, dominado por el oficialismo.

🇳🇮🤝🏻🇮🇷 El presidente de #Iran, Ebrahim Raisi llega a #Nicaragua en su primera visita oficial.



El Canciller de Nicaragua Cro. Denis Moncada junto a otros funcionarios de nuestro Gobierno dieron la bienvenida en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino al mandatario iraní. pic.twitter.com/7lT1HMWXYz — MANIFIESTO REVOLUCIONARIO (@RManifiesto) June 13, 2023

Gira de Raisi por Latinoamérica

Raisi, que llegó el lunes a Venezuela en una primera escala en su gira por la región que incluye también a Cuba, firmó en Caracas una serie de acuerdos con su colega Nicolás Maduro para aumentar el intercambio comercial.

Nicaragua, junto con Venezuela y Cuba, se han acercado a Irán, contrariando a Estados Unidos que, junto con funcionarios europeos, buscan formas de frenar el programa nuclear de Teherán desde la ruptura el año pasado de conversaciones indirectas con Washington sobre la reactivación del acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y las principales potencias.

Nicaragua, uno de los principales aliados del país islámico en América Latina, ha respaldado el programa nuclear iraní.

Gira de Raisi preocupa a EU

La Casa Blanca rechazó comentar directamente sobre la gira por América Latina del presidente iraní, pero repitió sus comentarios antiraníes. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que Irán debería explicar sus objetivos del viaje de Raisi por Latinoamérica.

“No le pedimos a los países de este hemisferio, ni de ningún otro, que con quién tienen que asociarse o a quién van a permitir realizar una visita. Es un tema que deben tratar entre ellos, estamos enfocados en nuestro propio interés de seguridad nacional en la región” declaró John Kirby.

El funcionario subrayó que a Estados Unidos le preocupa “el comportamiento” de Irán, el cual calificó de “desestabilizador”.