Presidente de Irán se reúne con dictadores latinoamericanos: Venezuela, Cuba y Nicaragua

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi realiza una gira por Latinoamérica. Su viaje inició en Venezuela y después continuará con Cuba y Nicaragua. Su intención es impulsar la "independencia" de la región frente a Estados Unidos.

Ebrahim Raisi fue recibido por el canciller venezolano, Yván Gil, en el aeropuerto internacional cercano a Caracas. El mandatario iraní definió como "estratégicas" las relaciones con Caracas, la Habana y Managua, y afirmó que esta visita supondrá "un punto de inflexión" en la profundización de sus lazos.

El viaje de Ebrahim Raisi por Latinoamérica esta programada para durar cinco días. Durante su estancia en Venezuela estará acompañado por una amplia delegación política, económica y científica. Se trata del primer viaje de Ebrahim Raisi a Latinoamérica desde que tomó posesión del cargo en agosto de 2021.

La visita de Ebrahim Raisi en Venezuela duró dos días. Este martes partirá para Nicaragua dodne se reunirá con el dictador Daniel Ortega, y finalizará su viaje en Cuba.

Durante su encuentro los presidentes de Venezuela e Irán debatieron sobre el "nuevo orden mundial". El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, apuntó al Consejo de Seguridad de la ONU en su discurso en el que discutió los cambios necesarios para construir un "nuevo orden mundial" durante una reunión con los jóvenes venezolanos en Caracas. También dijo que los dos países acordaron crear una oficina con sede en Caracas para impulsar la cooperación tecnológica.

“Los dos países tenemos intereses comunes, visiones comunes y enemigos comunes”. Ibrahim Raisi/Presidente de Irán.

Apoyo entre regímenes que socavan los derechos de sus ciudadanos

Irán se ha convertido en uno de los principales aliados del Gobierno del dictador venezolano, Nicolás Maduro, durante los últimos años, particularmente desde 2020 cuando en Venezuela hubo una escasez de gasolina y Caracas acudió a Teherán para comprar combustible.

Los dos países productores de petróleo, miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) son objeto de sanciones estadounidenses que pesan sobre su economía.

Mientras Estados Unidos acusa a Irán de eludir las sanciones exportando petróleo a ciertos países, incluido Venezuela, y de ayudar a Caracas a modernizar sus refinerías obsoletas, en febrero el gobierno del dictador nicaragüense Daniel Ortega apoyó a la nación asiática en su supuesto derecho a adquirir armas nucleares.

¿Quién es Ebrahim Raisi?

Ebrahim Raisi, considerado un clérigo ultraconservador, es el segundo funcionario de mayor rango en Irán, después del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

El actual presidente de Irán ha sido acusado de participar en la ejecución masiva de presos políticos en 1988, y fue sancionado por Estados Unidos en 2019 por cometer violaciones de derechos humanos.

Las elecciones de junio de 2021 fueron consideradas "un diseño a la medida" para que ganara Raisi, quien se impuso con el 61 por ciento de los votos. A varios candidatos no se les permitió participar.

Señalados internacionalmente por sus condiciones de vida

Irán estuvo bajo reflectores mundiales en septiembre del año pasado cuando Mahsa Amini, de origen kurdo, fue detenida por la "policía de la moral" por supuestamente no portar adecuadamente el velo que debe cubrir la cabeza de las mujeres.

Algunos testigos dijeron que vieron cómo la golpeaban violentamente para meterla en el furgón policial. Pocas horas después, fue llevada a un hospital en coma y tres días después murió.

En abril de este año las autoridades de Irán decidieron utilizar cámaras en lugares públicos para identificar a las mujeres que violen la ley del hiyab en el país, informaron los medios estatales.

Las mujeres en Irán corren el riesgo de ser arrestadas por no cubrirse el pelo. Muchas han desafiado el código de vestimenta obligatorio como parte de las protestas generalizadas que siguieron a la muerte.

Miles de mujeres en Estados Unidos se unen a las manifestaciones por libertad y respeto a los derechos de las mujeres en Irán. Por Ma. Elena García Villalobos



Por su parte, en Venezuela más de 7 millones de personas han dejado el país buscando protección y una vida mejor. Actualmente más de 211 mil venezolanos son reconocidas mundialmente como refugiados.

Nicaragua no se queda atrás pues vive una grave crisis política desde hace más de cinco años, cuando una rebelión cívica que estalló en abril de 2018 fue reprimida con violencia por la policía y fuerzas paramilitares con un saldo de 355 civiles muertos, más de 2 mil heridos y al menos 1000 mil exiliados, según organismos humanitarios.

Mientras que Cuba se enfrenta a una crisis económica y humanitaria sin precedentes, caracterizada por la escasez de alimentos y recursos, los continuos apagones y el acceso limitado a suministros médicos. Estos retos se desarrollan en un contexto de represión continua, violaciones sistemáticas de los derechos humanos y penurias abrumadoras soportadas por la población cubana.

