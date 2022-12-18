Presidentes reaccionan a victoria de Argentina en Mundial de Qatar

Tras la victoria de Argentina sobre Francia en la final del Mundial de Qatar 2022, algunos presidentes expresaron sus felicitaciones al nuevo campeón a través de sus redes sociales.

Uno de los primeros en mostrar su apoyo al conjunto sudamericano fue el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien compartió un video este sábado mostrando su predilección.

Voy con Argentina: por el Che, por Maradona y por su pueblo.

Finalmente, luego de la tanda de penales el presidente López Obrador no perdió tiempo para celebrar en su cuenta de Twitter.

“Argentina: por profesionalismo, justicia y como por mandato divino.” dijo esta vez.

Argentina: por profesionalismo, justicia y como por mandato divino. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 18, 2022

Presidente de Argentina celebra a su selección

Por supuesto el presidente de Argentina, Alfredo Fernández, mostró su pasión por el balompié y por su equipo, con una foto de él, su esposa y su hijo, viendo la final del Mundial de Qatar 2022.

Acompañando la imagen, el mandatario escribió un agradecimiento a los jugadores y al equipo técnico, señalando que tienen un gran pueblo y un gran futuro.

“Son el ejemplo de que no debemos bajar los brazos” agregó.

Siempre juntos, siempre unidos. SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO ❤️ No hay más palabras. GRACIAS @Argentina. pic.twitter.com/buJir0MZTR — Alberto Fernández (@alferdez) December 18, 2022

Macron comparte mensaje en redes tras la derrota de Francia en el Mundial de Qatar

Otro de los presidentes que publicó tras la victoria de Argentina, fue Emmanuel Macron, mandatario de Francia, quién se limitó a decir que “Les Bleus” los hizo soñar.

Más tarde reconoció el trabajo de su escuadra, celebró su camino hasta la final del Mundial de Qatar 2022 y felicitó a Argentina.

"Felicidades a la selección francesa por su trayectoria y su combatividad en este Mundial. Has emocionado a la Nación y a los seguidores de todo el mundo.", dijo.

Bravo à l'équipe de France pour son parcours et sa combativité dans cette Coupe du Monde. Vous avez fait vibrer la Nation et les supporters du monde entier. Félicitations à l'Argentine pour sa victoire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 18, 2022

Cabe señalar que al finalizar el encuentro, el mandatario fue captado consolando a los jugadores de su selección.

Presidente electo de Brasil celebra triunfo de Argentina

“Feliz con la victoria de los vecinos Argentinos” fue el mensaje que el presidente electo Lula Da Silva de Brasil, posteo en sus redes sociales.

Además, aprovechó para felicitar a Messi y Di María por su participación en el juego, así como al presidente de Argentina.

Feliz com a vitória dos vizinhos argentinos. Grande jogo de Messi, que merecia muito, e Di Maria. Parabéns jogadores, comissão técnica da Argentina e meu amigo @alferdez 🇦🇷 — Lula (@LulaOficial) December 18, 2022

Presidente de Chile festeja a Argentina

Otro de los presidentes vecinos que mandó felicitaciones a Argentina fue el chileno Gabriel Boric Font.

El mandatario dijo en sus redes “que hermoso es el fútbol. Un abrazo gigante a los hermanos argentinos. Su alegría cruza la cordillera.”

