En Italia se dieron a conocer imágenes del momento en que un preso de alta peligrosidad se escapa de una cárcel de máxima seguridad.

El recluso se llama Marco Raduano, tiene 39 años y es conocido en el mundo de la mafia como el "Pallone" o "Woolrich". Es lo que en Italia se denomina un boss, con varios asesinatos a sus espaldas. Se trata de un destacado líder de la Santa Corona Unita, la criminalidad organizada de la Puglia (sur de Italia).

Según la policía italiana, Marco Raduano fue detenido en 2018 y condenado a 18 años por tráfico de cocaína y enfrenta cargos de asesinato. Además, es catalogado como un delincuente bastante violento, la autoridad detalla en sus informes que Marco Raduano voló la cabeza a sus víctimas disparándoles de frente con escopetas.

Se presume que el día de su fuga en su ciudad natal de Vieste se lanzaron fuegos artificiales para celebrar su huida, lo que tuvo que ser desmentido por el alcalde de esa ciudad.

Desde entonces, cumplía condena como un preso peligroso en la cárcel de máxima seguridad Badu 'e Carros, en la provincia de Nuoro, en Cerdeña.

Debía permanecer en la cárcel hasta el 2046

Allí debía permanecer hasta el 2046 por varias condenas por tráfico de estupefacientes con agravante mafioso, homicidio, delitos contra la persona, contra la propiedad y en materia de armas.

La última, confirmada por el tribunal este mismo mes como definitiva y sin posibilidad de recurso: 19 años de prisión por asociación delictiva destinada al narcotráfico, agravada por el método mafioso y el uso de armas.

Visto lo visto, parece que Raduano ha decidido acortar su estancia en prisión. Las primeras informaciones, difundidas este sábado por el sindicato de la Policía Penitenciaria (los funcionarios de prisiones italianos), desvelan que se escapó la tarde del viernes. A plena luz.

Un #preso escapó de una cárcel de máxima seguridad en #Italia.



La fuga ocurrió a plena luz del día y usó una simple tira de sábanas, al más puro estilo de la princesa #Rapunzel.



Al menos no fue un túnel 🤪 pic.twitter.com/fdRTH0p7M8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 28, 2023

Cuentan que el boss estaba presente en el primer recuento de presos tras la comida. Después, su único rastro es el de una tira de sábanas anudadas que quedaron colgando del muro que rodea la cárcel. Hay hasta un vídeo, que inmortaliza el momento.

En las imágenes, grabadas por las cámaras de seguridad de la cárcel y difundidas por algunos medios locales de Cerdeña, se ve a Raduano, vestido con un chaleco negro, que comienza a bajar por las sábanas y cuando ya está cerca del suelo, se deja caer. Después sale corriendo y desaparece del encuadre.

Increíble fuga de la cárcel

La noticia de la increíble fuga ha puesto en marcha un amplio dispositivo policial de búsqueda por toda la isla. Se han desplegado puestos de control en todas las carreteras, puertos y aeropuertos.

Mientras lo buscan, la pregunta que se hacen todos en Italia es ¿cómo es posible que un preso peligroso pueda fugarse a plena de luz del día y con una simple tira de sábanas de una cárcel de máxima seguridad como la de Nuoro, donde cumplen condena varios mafiosos y terroristas?

Falta personal para vigilar a presos peligrosos

Antes de que alguien busque cómplices entre los funcionarios de prisiones, su sindicato ha sido el primero en denunciar lo ocurrido. Y dar una respuesta a la pregunta: falta personal para vigilar a los reclusos peligrosos. Y no sólo eso.

"Faltan 18,000 funcionarios, faltan equipos inadecuados, sistemas tecnológicos y electrónicos inexistentes o que no funcionan, éste es el estado actual de las prisiones", advierte en una comunicado Gennarino de Fazio, secretario general del sindicato Uilpa de la Policía Penitenciaria.

"En el desastroso sistema penitenciario, esta es una confirmación más del inadecuado circuito especial definido como de alta seguridad, pero cuya seguridad tiene más fugas que la del preso fugado", comenta con ironía y amargura de Fazio.

Si la policía consigue dar con Raduano, además de la condena que le caerá seguramente por el intento de fuga, podría sumar otra por otro proceso que aún no se ha cerrado. En este está acusado de haber participado en el homicidio de Giuseppe Silvestri en 2017, víctima de una guerra entre clanes mafiosos.

