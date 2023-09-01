¡Impactante! Revelan video de preso que utiliza las esposas para ahorcar a un oficial en Indiana

Una cámara de vigilancia captó el momento en que un preso utiliza las esposas que tenía puestas para ahorcar a un oficial que lo estaba trasladando a una cárcel en Indiana. Luego de cometer su crimen, este sujeto liberó sus manos y hasta se robó la unidad de traslado en la que era movilizado.

Este insólito hecho ocurrió durante el pasado mes de julio en Indiana, Estados Unidos, pero los videos recién fueron revelados. En un clip de 14 minutos de duración se puede observar al preso mientras utiliza la cadena de la cintura de sus esposas para ahorcar al oficial identificado como John Durm.

El oficial Durm estacionó la camioneta de transporte de la cárcel como lo había hecho al menos en un ciento de veces para posteriormente dar la vuelta atrás y dejar salir al recluso Orlando Mitchell. Durm le dio la espalda para cerrar la puerta de la camioneta y justo en ese momento fue cuando el preso lo atacó. La pelea entre el reo y el uniformado duró un par de minutos.

Preso manipula cadenas y esposas; en su intento de huida asesinó a un oficial de Indiana

Kerry Forestal, sheriff del condado de Marion en Indiana, señala que: "Quiero dejar claro que aquí hay una persona culpable; algunos especularon que la culpa radica en la falta de personal. Algunos dicen que es equipo defectuoso o incluso complacencia. No fue la falta de personal lo que mató a John Durm, no fue un equipo defectuoso lo que lo mató, fue Orlando Mitchell".

En el video que se hizo viral en redes sociales, se observa a Mitchel mientras toma las llaves de Durm, mismas que utilizó para quitarse las esposas y posteriormente arrancar la camioneta de traslado de la prisión y emprender la huida. Un oficial de la policía de Cumberland se dio cuenta sobre que Mitchell iba detrás del volante de la unidad de traslado de reos y de inmediato sonó las alarmas. Poco después se encontró con el oficial Durma que no respondía por lo que pidió ayuda.

En cuestión de minutos, las cámaras del Centro de detención captaron a Mitchell mientras conducía la camioneta a través de las puertas de seguridad. Mitchel corrió hacia el lado sur del centro de detención cuando súbitamente un par de ayudantes del Sheriff del condado de Marion comenzaron a perseguirlo hasta que lograron detenerlo.

Preso utiliza las esposas para ahorcar a un oficial en Indiana; revelan video



¿Cómo fue que Orlando Mitchell pudo liberarse parcialmente de las cadenas en su vientre?

En otro video se muestra a Mitchell aún con la cadena a su alrededor mientras fue trasladado al hospital Eskenazi. En el video del hospital se le observa inquieto con las esposas en el tobillo. Sin embargo, las camionetas de traslado no cuentan con cámaras en su interior.

Kerry Forestal, sheriff del condado de Marion, cuestiona la forma en que le colocaron las cadenas: “Pero a medida que colocas esa cadena, puedes engordar para intentar que luego quede suelta. No sabemos si con solo verla parece que se colocaron correctamente”.

Autoridades señalan que ninguno de los equipos falló, ni las esposas ni las cadenas que fueron utilizadas. Sin embargo, Mitchell se pudo liberar de las mismas y cometer un asesinato.

