Presos reducen condenas por cada libro leído en Bolivia

Un libro se ha convertido en el mejor compañero de celda para muchos presos que viven en las hacinados cárceles de Bolivia, porque el hábito de leer puede ayudarles a reducir sus condenas.

El programa estatal "Libros tras las rejas", inspirado en una experiencia implementada en Brasil, se ha instalado en 47 cárceles de la nación andina que no cuenta con los recursos para costear programas de educación, reinserción o asistencia social para los presos, según la Defensoría del Pueblo.

Hasta el momento, 865 presos leen por su libertad, entre ellos está Jaqueline, que ya tiene ocho libros leídos en un año y cuatro pruebas de lectura aprobadas.

Hay personas que están aprendiendo a leer y escribir

📖 Programa “Libros tras las rejas”: Los presos podrán reducir sus condenas con cada libro leídohttps://t.co/IfTWyEgA2k — Metadata Noticias (@metadataweb) May 3, 2022

Bolivia no tiene ni cadena perpetua ni pena de muerte, pero la detención preventiva, que debería ser de solo seis meses, se puede extender por muchos años debido al deteriorado sistema judicial.

"Cuando leo estoy en contacto con todo el universo. Las paredes y las rejas desaparecen", señala Mildred, también interna en la cárcel de mujeres Obrajes de la ciudad de La Paz, centro político de Bolivia.

En prisión la lectura es un privilegio de unos pocos presos. Con un haber diario de 8 bolivianos, equivalente a poco más de un dólar, los internos se ven obligados a trabajar para comer y pagar los altos costos judiciales si alguna vez quieren salir o reducir sus condenas.

Hornear pan, tejer o lavar ropa para clientes externos son algunos de los trabajos disponibles para los reclusos. Sin estos ingresos, los presos no pueden permitirse comprar bienes como artículos de tocador.

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, explicó que el mayor logro del programa que fue lanzado en el año 2019, es dar esperanza a los presos en espera de juicio, atrapados por el sistema de Justicia notoriamente lento del país andino.

"Este proyecto se sustenta principalmente en la voluntad de los privados de libertad", señala Nadia Cruz, quien agrega que "eso es importante porque lo que se reduce es muy poco, son horas o días en algunos casos, dependiendo de lo que decida la junta".