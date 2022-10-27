Subirá presupuesto para mecanismo de protección para periodistas en 2023

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, informó que se prevé que para el 2023 aumente el presupuesto destinado al mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos.

En la mañanera de hoy, Encinas explicó que para el siguiente año se prevé un aumento del 473% en lo referente a periodistas y búsqueda de personas, que son 735 millones 388 mil pesos, contacto entre el mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, así como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia contra las Mujeres (Conavim) y la Comisión Nacional de Búsqueda.

Desde el inicio de este gobierno asumimos el compromiso de fortalecer las capacidades institucionales para encarar la crisis en materia de derechos humanos.



De las 103 mil 833 denuncias de personas desaparecidas y no localizadas, 59 mil 709 han sido localizadas. pic.twitter.com/w5WBjXHROg — Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) October 27, 2022

Particularmente el mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos tendrá un presupuesto inicial de 569 millones de pesos, es decir, un aumento del 46% respecto a 2022.

En el informe presentado se indica que se autorizó un aumento del 70% para las plazas del Mecanismo de Protección y en los próximos meses se estará sumando un grupo interdisciplinario de 30 personas que fortalecerán los servicios que se brindan.

Crece beneficiarios del mecanismo de protección para periodistas

Encinas detalló en este informe que durante el 2022 creció el número de beneficiarios del mecanismo de protección para periodistas, que pasó de 789 en 2018 a mil 768 en este año.

También destacó que entre las medidas que se han brindado a periodistas y defensores de derechos humanos son:

85 refugios de seguridad en todo el país

64 servicios de escolta, que representan el despliegue de más de 240 elementos

Más de 700 domicilios equipados con infraestructura de seguridad.

Más de mil 300 medidas de protección asistencia personalizada.

Además destacan los convenios de coordinación y cooperación con ocho entidades: Sonora, Nuevo León, Morelos, Coahuila, Chihuahua, Baja California, Michoacán y Sinaloa.

Descarga aquí el documento #DDHH

Octubre 2022

👇🏻https://t.co/IVsWRgxJgp — Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) October 27, 2022

¿Qué es el mecanismo de protección para periodistas? Es la instancia federal, adscrita a la Segob, que busca proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor.

La importancia de proteger a los periodistas y la libre expresión es que parte importante de las democracias, ya que a través de las investigaciones periodísticas permite que el poder rinda cuenta a la ciudadanía, además permite la pluralidad política y alternancia.

En una democracia no deben caber ni intimidaciones, coacciones o presiones de ningún tipo en contra de los periodistas, ya que coarta la libertad de expresión.