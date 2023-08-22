Mujer es golpeada por un rayo antes del concierto de Beyoncé; iba con su perrito

Durante la tarde del pasado 18 de agosto, en Estados Unidos se reportó el insólito caso de una mujer que, justo antes de partir rumbo al concierto de Beyoncé, en Orlando, Florida, recibió el golpe de un rayo que la dejó al borde de la muerte, por lo que sus familiares se movilizaron de inmediato para auxiliarla.

La noticia fue seguida de cerca por el canal Click Orlando, medio local en el país norteamericano, donde entrevistaron al esposo de la víctima, Rebecca Soto, para que le diera los detalles del suceso. En entrevista, aseguró que los paramédicos tuvieron que revivir su corazón mediante un desfibrilador y que el rayo la impactó mientras sacaba a su perro, luego de mostrarle su atuendo para el concierto.

De acuerdo con el relato del esposo Lauro, Rebecca terminó de arreglarse, le enseñó cómo había quedado todo el 'outfit' para ver a Beyoncé y salió a pasear a su perrito para emprender el viaje al estadio Raymond James; sin embargo, el estruendo del rayo sorprendió a todos los vecinos, quienes se percataron de inmediato que había caído sobre el cuerpo de la joven.

¿Cómo le pegó un rayo a la fan de Beyoncé antes de ir a su concierto en Orlando?

"Tan pronto como ella salió (de la casa), escuché el boom más fuerte que he escuchado en mi vida", afirmó Lauro Soto para Click Orlando, donde describió cómo fueron los segundos siguientes después del impacto del rayo sobre Rebecca.

Tras sonar todas las alarmas de la unidad, fue a preguntar a su esposa si estaba bien, pero la encontró tendida sobre la acera y de inmediato llamó al 911 e hizo labores de RCP.

"En algún momento entre que la recogieron (los paramédicos) y el viaje en ambulancia, su corazón se detuvo y pudieron desfibrilarla y traerla de regreso", complementó el esposo, quien también dio la buena noticia de que, tras recibir atención médica en el Centro Médico Regional de Orlando, volvió a entrar en consciencia y quedó fuera de peligro, no sin antes sacarle un gran susto.

"Parecía sin vida cuando estaba trabajando en ella (...) Cuando le dijimos que se había perdido el concierto de Beyoncé, quedó destrozada", sentenció.