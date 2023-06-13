¡No se quieren quedar atrás! PRI anuncia diálogos de trabajo rumbo al 2024

Rumbo a las elecciones presidenciales de México en el 2024, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI publicó las fechas en que se llevarán a cabo diálogos entre militancia y sociedad civil para establecer la forma de trabajo del partido.

Es importante recordar que en días pasados la coalición Va por México integrada por el PAN, PRI y PRD firmó un acuerdo para ir juntos en las elecciones del próximo año y aseguraron que tienen planes para que en septiembre se defina al candidato presidencial que competirán en las elecciones de 2024.

La ciudadanía le exige al PRI que trabaje en coalición con el PAN y PRD rumbo a las elecciones 2024

Fue el pasado 6 de junio del presente año que la ciudadanía y organizaciones civiles de México presentaron su inquietud sobre el rumbo que tomarán los partidos de la oposición en las elecciones 2024.

Pues a través de una carta dirigida a los dirigentes nacionales de la coalición "Va por México" las organizaciones de la sociedad civil demandaron a los partidos miembros la máxima unidad posible rumbo a la elección del nuevo presidente o presidenta de México.

Ante esto, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno afirmó que "la voluntad de las organizaciones civiles y las opiniones de la ciudadanía de todo México serán tomadas en cuenta para la construcción de un proyecto sólido y plural".

La voluntad de las organizaciones civiles y las opiniones de la ciudadanía de todo México serán tomadas en cuenta para la construcción de un proyecto sólido y plural. Seguiremos avanzando con las y los ciudadanos rumbo al 2024, ¡cuenten con el PRI! 🇲🇽 https://t.co/5yDea4GWDP — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 7, 2023

Alejandro Moreno se reúne con los comités nacionales del PRI

Fue el pasado 8 de junio cuando el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, entabló una reunión con los comités nacionales del partido con el fin de establecer la forma de trabajo rumbo a las elecciones del 2024, esto después de que alrededor de las cien organizaciones civiles le demandaron a este partido, así como al PAN, PRD, e incluso a Movimiento Ciudadano ir en una propuesta conjunta para aspirar a un gobierno de coalición.

Ante esto, después de la reunión "Alito" Moreno explicó que la dirigencia acordó establecer diálogos de trabajo que se llevarán a cabo con el fin de establecer la organización del partido rumbo a las elecciones y señaló que estarán bienvenidos todos los foros, debates, la participación y el intercambio de ideas en cada una de las entidades.

Así mismo, adelantó que el partido realizará giras de trabajo para posicionar al partido y a su candidato o candidata presidencial.

Me reuní con los Comités del @PRI_Nacional de todo México para dar inicio a los trabajos de las jornadas de diálogos con organizaciones civiles de cada entidad, en seguimiento a los acuerdos de #VaPorMéxico. ¡El 2024 lo construiremos con la ciudadanía! 🇲🇽 pic.twitter.com/4w9btDvMDl — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 8, 2023

Alejandro Moreno confirma que habrá diálogos entre el PRI y asociaciones civiles rumbo a las elecciones 2024

Con el fin de construir un proyecto rumbo al 2024 la dirigencia nacional del PRI anunció que a partir del 30 de junio comenzará los diálogos con asociaciones civiles de todo el país.

La segunda fecha en la que se reunirá la militancia con las asociaciones será el 1 de julio del presente año,

"las organizaciones civiles defienden la democracia y promueven la participación ciudadana", declaró el presidente nacional.

Bajo el nombre de “El México que queremos: diálogo ciudadano 2024-2030”, el PRI realizará los dos acercamientos donde se llevarán a cabo debates, participación y contraste de ideas.