Pide PRI comparecencia de titular de Salud por intoxicación de alumnos en Chiapas

Luego de que varios estudiantes de secundaria en Chiapas resultaron intoxicados, el PRI demandó la comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, para que explique la falta de control sanitario en los centros educativos y las medidas de seguridad que se tomaran para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir y se ponga en riesgo la vida de jóvenes.

Piden información precisa de estado de salud de jóvenes.

En un comunicado de prensa, el coordinador del Grupo Parlamentario PRI, Rubén Moreira y la diputada Yeimi Aguilar, pidieron que las autoridades federales y locales en Chiapas informen con precisión el estado de salud de los alumnos, así como el tratamiento que se les dará para asegurar que su vida no se encuentre en riesgo.

“Es alarmante que acontecimientos como estos se repitan y no haya un protocolo implementado para evitarlos. Urge que se definan los procedimientos que implementarán las autoridades de salud para alertar y prevenir la posibilidad de nuevas intoxicaciones por la que los jóvenes pueden hasta perder la vida”, señala el comunicado de los legisladores priistas.