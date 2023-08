Campañeando: El PRI derriba sus paredes y va con todo con Xóchitl

El que lo vaticinó fue el mismísimo presidente y no refiriéndose al Claudia sino a la “Señora X”:"La información indica, la pública y la del partido, indica una ventaja amplia y consolidada por nuestra compañera Xóchitl Gálvez”.

Y es que en la más reciente encuesta frentista, no favoreció a la señora del Huipil a pesar de que hoy no contó con su porra de lujo: “Beatriz, aguanta, el pueblo se levanta”.

Mientras avanzaba la tarde, la expectación era mayúscula debido a que no llegaba la declaración de Doña Beatriz Paredes así que por si las dudas, la “Señora X” se le adelantó y de una le dio las gracias: “Es una mujer que no se deja presionar... eso me encanta... es una chingona... Yo no tengo más que agradecimiento para Beatriz en la vida”.

Y así fue como Alito derribó en el PRI sus últimas Paredes.