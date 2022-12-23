PRI exige investigar masacre en El Durazno, Guerrero

El PRI promueve que el Congreso de la Unión ponga los ojos en la masacre ocurrida en días pasados en el poblado de El Durazno, Guerrero, y pide que el gobierno de Guerrero asuma su responsabilidad de investigar y castigar sin titubeos a los responsables.

Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI en la Camara de Diputados, señaló que si bien hay hechos violentos que preocupan en varias zonas del país, lo ocurrido en la comunidad de El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, alarma y deben preocupar a las autoridades del estado de Guerrero, pues se trató de una masacre pública.

"En todo el país tiene que cesar la violencia, pero las características de lo acontecido en el Durazno reflejan además de la violencia y de la irracional forma de matar, otros motivos, la apropiación de la tierra, refleja además una brutalidad terrible porque son llevados a un lugar de este pueblo asesinados frente a toda la población. Por eso hemos puesto en el Congreso en la Comisión Permanente un punto, de acuerdo para exigirle a la gobernadora de Guerrero que cumpla con la ley, que asuma su responsabilidad y que capture a esos homicidas", sostuvo el líder del PRI.

¿Qué paso en El Durazno, Guerrero?

El pasado 10 de diciembre se reportó la masacre en la comunidad de El Duranzo, Guerrero, que dejó siete víctimas.

Vecinos de El Durazno, Guerrero, denunciaron en redes sociales que un grupo de hombres armados llegó a la comunidad y uno de ellos se identificó como el jefe de la Familia Michoacana, Jhony Hurtado, alias “El Pez".

Horas después se logró la identificación de las personas involucradas, cuyos rostros quedaron desfigurados.

Tras la masacre en El Durazno, Guerrero, se desplegaron elementos de seguridad y policía estal.