Priístas que vayan a Morena harán fila para tener cargos: Mario Delgado

El presidente de Morena, Mario Delgado, dejo en claro que los priistas que renunciaron a su partido y que busquen adherirse a las filas de Morena no podrán acceder a cargos de elección popular de un plumazo, primero deberán entrar a la escuela de formación del partido.

En conferencia de prensa, el líder de Morena sostuvo que la desbandada que hoy tiene el PRI lo llevara a la debacle, y en el partido guinda tendrán que tener cuidado de evitar malas experiencias de quienes busquen sumarse a Morena.

Señaló que en el caso de los senadores que abandonaron el PRI pueden legitimarse respaldando con su voto las iniciativas del presidente López Obrador.

“Ya cualquier tipo de afiliación o candidatura tiene que pasar por un proceso de formación política, eso ya es algo que está establecido en los estatutos. Es decir, no vamos a tener a alguien que llegue y brinque queriendo un cargo; no tiene que formarse y tiene que ir a la formación política, porque hemos tenido muy malas experiencias, pero siempre vamos a estar sumando a gente que esté en favor de la Transformación de nuestro país”, sentenció Mario Delgado.

Dijo que la caída del PRI lo llevará a su desaparición y esto es el costode sus alianzas con la derecha.

“Los priistas ya son un grupo tan pequeño que, prácticamente, en lugar de ser un partido político ya son un grupo vulnerable de la población. Habría que pensar ya en algún programa social para los priistas que sobreviven a la dirigencia de Alito Moreno” dijo en tono de burla el líder de los morenistas.

No hay miedo a candidato opositor: Morena



Tras señalar que el proceso de la posición es una copia mal hecha de Morena, la dirigencia nacional del partido en el gobierno, se dijo lista para refrendar la Presidencia de la República en el 2024 ante cualquier candidato que ponga la oposición.

Aseguró que el nombre que sea no les quita el sueño.

Mario Delgado, presidente de Morena, confió en el poder ciudadano.

“Nosotros estamos preparados para cualquier candidato o candidata, sabemos que representan, no importa el nombre. El tema es lo que está detrás, lo que representan, que es la añoranza por los privilegios. Miedo no ¿por qué vamos a tener miedo? a nosotros nos respalda el pueblo de México de manera mayoritaria. Y, pues no, con eso no se le puede tener miedo a nadie, hay que hacer las cosas bien”, sentenció.