Lenin Pérez acusa a Guadiana de improvisar en primer debate de Coahuila

El candidato a la gubernatura de Coahuila, Lenin Pérez, acusó al morenista Armando Guadiana de improvisar en el primer debate rumbo a las elecciones 2023 del estado. A través de su cuenta de Twitter afirmó que él sí se presenta con propuestas al debate.

Fue el pasado domingo 16 de abril cuando se llevó a cabo el primer debate rumbo a las elecciones 2023 en Coahuila, donde los cuatro candidatos a la gubernatura dieron a conocer algunas de sus propuestas; sin embargo, este evento tuvo algunos señalamientos.

“Nosotros sí tenemos la capacidad para gobernar Coahuila, por eso nos presentamos con propuestas al debate y NO con improvisaciones”, redactó Lenin Pérez, donde además adjunto un video acerca de Armando Guadiana.

Nosotros sí tenemos la capacidad para gobernar Coahuila, por eso nos presentamos con propuestas al debate y NO con improvisaciones.#LeninGobernador #SíHayOtroCamino pic.twitter.com/gyc1GnV7F2 — Lenin Pérez (@leninperezr) April 25, 2023

¿Cómo fue el primer debate de Coahuila para elecciones 2023?

Durante el primer debate de Coahuila para las elecciones 2023, el candidato por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Armando Guadiana, fue señalado de evadir algunas de las preguntas, pues al ser abordado el tema de “Educación, niñez y juventud”, fue cuestionado si regresaría las escuelas de tiempo completo, que se echaron abajo hace dos años, pero el candidato morenista no contestó la pregunta, sino que pasó a anunciar la rifa de su sombrero.

“Me dan ganas de ir a hacer pipi, puedo dejar aquí mi sombrero, no me lo vayan a robar… No puedo irme porque tengo el compromiso, tómeme el tiempo, de rifar este sombrero que tiene la firma del campeón Julio César Chávez en redes sociales, no me lo vayan a robar aquí porque ya saben quién, está difícil aquí el tema”, dijo Armando Guadiana en medio del primer debate de Coahuila.

¿Cuándo será el segundo debate de Coahuila y dónde verlo?

El segundo debate se llevará a cabo el próximo lunes 1 de mayo en el Museo del Desierto en Saltillo, capital de Coahuila, a las 18:00 horas.

El segundo debate de Coahuila se podrá seguir en vivo por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), encargado de hacer ambos debates, pero también se podrá ver por las redes sociales de Fuerza Informativa Azteca, así como el minuto a minuto en el portal.