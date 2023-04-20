Así se prepara Alejandra del Moral para el primer debate en Edomex

Este jueves 20 de abril de 2023 se llevará a cabo el primer debate en el Estado de México (Edomex) para las elecciones 2023, donde Alejandra del Moral y Delfina Gómez se enfrentarán por primera vez en mucho tiempo para comparar sus propuestas por la entidad. Así se preparan las candidatas para este gran evento.

Cabe recordar que Alejandra del Moral es abanderada de la alianza Va Por el Estado de México, conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en coalición con el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Nueva Alianza.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la candidata a la gubernatura para Edomex, Alejandra del Moral, compartió algunas palabras previo al primer debate de la entidad. "Estamos llegando aquí al instituto, previo al debate, viendo cada detalle que mañana todo salga muy bien y puedan ver las propuestas, puedan comparar no solamente las propuestas, sino a las candidatas", mencionó. Asimismo, invitó a las personas a que la acompañen en el gran evento.

No te pierdas el primer debate rumbo a las #Elecciones2023 en el #Edomex @delfinagomeza y @AlejandraDMV discutirán algunos temas en busca de ser la primera gobernadora de la entidad.#ENVIVO en EXCLUSIVA por https://t.co/suZwZc6nvV



👉https://t.co/vuhTgMfLvR pic.twitter.com/8A6w2esqie — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 18, 2023

A través de un post en Twitter, la candidata Alejandra del Moral afirmó este mismo jueves que ella y su equipo se encuentran más que listos y preparados para presentarles a las familias mexiquenses las propuestas y "hagamos realidad los cambios que soñamos".

¿Cuándo y dónde ver el primer debate de elecciones 2023 en Edomex?

El primer debate organizado para las candidatas en las elecciones 2023 en Edomex se llevará a cabo este jueves 20 de abril a las 20:00 horas.

El primer debate se transmitirá a través de la señal del IEEM, pero también se podrá seguir el minuto a minuto los detalles de las propuestas de las candidatas a través del sitio de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Estamos alistando los últimos detalles para el #DebateEdoméx. Llegó el momento de comparar propuestas, a sus candidatas y elegir la mejor opción. ¡No se lo pierdan mañana en punto de las 8 👉🏻 https://t.co/X3FMfIkluS #ConAleAlDebate #AleGobernadora #UnirEsResolver #VamosAGanar… pic.twitter.com/JCKRfO2tp5 — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) April 20, 2023

Los temas para el primer debate en Edomex corresponden a los más votados por los ciudadanos en el portal oficial del IEEM:



Servicios públicos.

Cultura y recreación.

Combate a la corrupción.

Violencia de género.

Se prevé que la llegada de ambas candidatas al salón de sesiones del IEEM a las 18:30 horas de este jueves 20 de abril de 2023.

