Primer ministro de Perú elogia a Hitler durante discurso en Huancayo

Aníbal Torres, primer ministro de Perú, elogió a Adolf Hitler y lo puso como ejemplo al hablar sobre el desarrollo de infraestructura.

El funcionario peruano recalcó que Hitler construyó aeropuertos y carreteras en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial y afirmó que consiguió que el país se convirtiera en la principal potencia económica del mundo.

Aquí el audio del premier peruano Aníbal Torres afirmando que Hitler es un modelo para el Perú porque llenó al país de autopistas y aeropuertos. Algo así como la versión peruana de "pero tenemos carreteras? pic.twitter.com/UwhQmm47kw — Martin Pallares (@Martinminguchi) April 7, 2022

“Italia y Alemania eran como nosotros, pero en una ocasión Adolf Hitler visitó el norte de Italia y Mussolini le mostró una carretera construida desde Milán hasta Brescia”, explicó el primer ministro de Perú.

Añadió que “Hitler vio eso, regresó a su país y lo llenó con carreteras, aeropuertos y convirtió a Alemania en la primera potencia económica mundial'', dijo Aníbal Torres durante una visita a la ciudad de Huancayo, Perú.

En su discurso también indicó que Perú debe esforzarse para mejorar las vías de comunicación en el país, “ no solamente las que conducen de una ciudad a otra sino también, aunque sea de momento, una buena trocha que conduzca desde la chacra hasta la vía de comunicación más amplia o al mercado para que el campesino pueda sacar sus productos”.

Lamentamos que el discurso político peruano incluya a referentes como Hitler y Musolini como ejemplo de prosperidad. Regímenes de muerte y terror no pueden ser una muestra de progreso.

(1/2) — Israel En Peru (@IsraelinPeru) April 7, 2022

Condenan declaraciones del primer ministro de Perú

En respuesta a los elogios del primer ministro de Perú a Hitler, la embajada de Israel lamentó los dichos y a través de Twitter compartió un mensaje advirtiendo que una figura de muerte no podía ser una señal de progreso.

“Los regímenes de muerte y terror no pueden ser una señal de progreso”, compartió Israel en sus redes sociales.

Por su parte, la embajada de Alemania en Lima condenó el discurso con un comunicado en Facebook que decía: "Adolf Hitler fue un dictador fascista genocida... Con este telón de fondo, Hitler no es la referencia correcta como ejemplo de ningún tipo".

Primer ministro de Perú se disculpa por comentarios sobre Hitler

Posteriormente, el primer ministro de Perú se disculpó públicamente por elogiar a Hitler durante su discurso de desarrollo de infraestructura

“No hay que malentender las cosas, no es que esté tomando a la Alemania de aquella época o a Hitler como ejemplo a seguir, porque he dicho también que fue un gran criminal, un gran delincuente y por supuesto él y sus seguidores fueron condenados".

Y agregó: "señor embajador de Israel, si él cree que lo he ofendido, le pido disculpas y vamos a conversar personalmente”.