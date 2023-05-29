El primer satélite espía de Corea del Norte estará en el espacio este junio

Corea del Norte lanzará su primer satélite de reconocimiento defensivo en junio con el objetivo monitorear constantemente las actividades militares de Estados Unidos, reportó el martes el servicio estatal de noticias KCNA.

El comunicado no especificó la fecha exacta del lanzamiento, pero Corea del Norte notificó a Japón que el artefacto sería enviado al espacio entre el 31 de mayo y el 11 de junio, lo que llevó a Tokio a poner en alerta sus defensas contra misiles balísticos.

Corea del Norte, que posee armas nucleares, dice que ha completado la construcción de su primer satélite espía militar y el líder del país, Kim Jong Un, ha aprobado los preparativos finales para el lanzamiento.

Japón ha advertido que derribará cualquier artefacto que amenace su territorio, diciendo que un eventual lanzamiento de misiles de Corea del Norte representaría una grave violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Corea del Norte planea lanzar un satélite en las próximas semanashttps://t.co/G0DEBnv7zI pic.twitter.com/piPTfD1y0y — RT en Español (@ActualidadRT) May 28, 2023

Ejercicios militares entre EU y Corea del Sur

El lanzamiento del primer satélite espía de Corea del Norte coincidió con los ejercicios militares entre Corea del Sur y su aliado Estados Unidos. En un comunicado publicado por KCNA, Ri Pyong Chol, vicepresidente de la Comisión Militar Central del gobernante Partido de los Trabajadores, dijo que los ejercicios militares conjuntos muestran abiertamente su "imprudente ambición de agresión".

El funcionario norcoreano dijo que los simulacros requerían que Pionyang tuviera los "medios capaces de recopilar información sobre las acciones militares del enemigo en tiempo real".

Las fuerzas de Corea del Sur y Estados Unidos comenzaron la semana pasada ejercicios con fuego real que simulaban un "ataque a gran escala" de Corea del Norte, en las maniobras más importantes de su tipo para exhibir su "abrumadora" capacidad militar ante las amenazas del Pionyang. El ejercicio de cinco días comenzó en el 25 de mayo, cerca de la frontera con el norte, con unos 2,500 soldados del surcoreanos y estadounidenses, con múltiples tanques, obuses y aviones de combate movilizados.