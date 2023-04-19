Desalojo de Cámara de Diputados tardó 5 minutos durante Primer Simulacro Nacional 2023

El desalojo de 4 mil personas por el Primer Simulacro Nacional 2023 en la Cámara de Diputados se llevó 5 minutos tiempo insuficiente para responder a la alerta sísmica y ponerse a salvo ante la eventualidad de un temblor.

Fueron 10 edificios del complejo legislativo de San Lázaro los que fueron desalojados al activarse la alerta sísmica en el marco del simulacro de este miércoles.

En el Simulacro Nacional 2023 personal de protección civil y médico de la Cámara de Diputados realizaron maniobras de rescate en las alturas de una persona hasta estabilizarlo en tierra.

|@HugoFeregrino

También simularon con un maniquí la atención médica por infartada, con maniobras de reanimación torácica para mantener vivo al paciente.

¡Rescate #EnVivo!



Tras sonar la #AlertaSísmica, se hizo el supuesto #rescate de una persona infartada en la Cámara de Diputados.



Todo bajo el marco del #SimulacroNacional2023. pic.twitter.com/DjwltAS4ly — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 19, 2023

Personal de protección civil informó que en el simulacro en la Cámara de Diputados participaron 4 mil personas, entre diputados, trabajadores y visitantes que se encontraban en el palacio legislativo. Durante el desalojo una persona se lastimó la rodilla al caer al suelo.

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La evacuación en San Lázaro se llevó más tiempo de los 50 segundos que se necesitan para ponerse a salvo una vez que se activa la alerta sísmica en la Ciudad de México.

“Evacuamos en 5 minutos a 4 mil pesos de todo el recinto… una persona se cayó, pero la están atendiendo, no es nada grave, tiene algunos golpes, pero está bien sin ningún problema… la gente va bajando las escaleras a lo mejor con un poquito de nervio y se resbalo y se cayó esta persona”, informó Graciela Báez, secretaria General de la Cámara de Diputados.

A pesar de la difusión de la realización del simulacro nacional también hubo despistados como el diputado de Morena:

“Nos agarró de sorpresa porque no sabía yo, pero eso es lo bueno”, dijo el diputado de Morena, Ángel Domínguez Escobar.

300 elementos de resguardo, seguridad y protección civil de la Cámara de Diputados participaron en las labores de desalojo de 4 mil personas, quienes se concentraron en 9 puntos de reunión, consideradas zonas seguras dentro de San Lázaro.

Pero hubo aglomeración para llegar a las zonas de reunión, dicen trabajadores y legisladores que esto es por la falta de salidas de emergencia de algunos inmuebles.