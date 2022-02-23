Genera debate la primera granja de pulpos en el mundo

Una empresa española planea abrir la primera granja de pulpos, la cual sería la primera en el mundo, "esto es un hito mundial, es la primera vez que se va a cultivar a nivel industrial", dijo Roberto Romero, director de acuicultura de Nueva Pescanova.

"En principio del 2023 estaríamos en condiciones de empezar a cultivar, el proyecto tiene una capacidad máxima de unas 3 mil toneladas", Romero agregó.

El lugar donde se instalará la primera granja de pulpos en el mundo será en Gran Canaria, una de las islas Canarias de España, con una inversión de 65 millones de euros, equivalentes a casi mil 500 millones de pesos mexicanos.

pulpos|NACHO DOCE/REUTERS

Pescadores temen ser arrastrados por la nueva competencia

"No nos vamos a hacer ricos, pero vamos viviendo de él", platicó Pedro Luis Cervino Fernández, quien todos los días, en punto de las 5 de la mañana, se embarca del puerto de Murgados en España en busca de pulpos.

El pescador de 49 años, tiene miedo de que su producto no pueda competir con la nueva granja de pulpos, es decir, que se vea obligado a rebajar los precios y además que se ponga en duda la calidad del producto que ha ofrecido a sus clientes durante muchos años.

"Las grandes empresas lo que quieren es mirar su bolsillo, no el de nadie más, y nosotros que somos empresas pequeñas, igual nos mandan al tacho", Cerviño comentó.

pulpos|BORJA SUAREZ/REUTERS

Una crianza difícil y agresiva

Al inicio, criar pulpos en granjas resultó complicado, "la gran dificultad, era la enorme mortalidad que había en las primeras fases de larva", contó Eduardo Almanda, científico del Instituto Español de Oceanografía.

Sin embargo, esta empresa logró adelantarse a compañías japonesas y mexicanas al perfeccionar las condiciones necesarias para la cría industrial de pulpos, gracias a que durante décadas se han respaldado en investigaciones académicas.

Resultados que han permitido eliminar la agresividad en los pulpos, "no hemos encontrado en ninguno de nuestros cultivos comportamientos referentes a canibalismo", confirmó David Chavarrías, director gerente de Pescanova Biomarine Center.

Además los expertos han podido criar hasta cinco generaciones de pulpos en cautiverio, "adaptando las condiciones de cultivo y con una alimentación completamente dirigida para cada una de estas fases se ha aliviado el estrés de esto animales de una manera tremenda, Chavarrías mencionó.

Several associations defending animal rights protest at the gates of the municipality of Las Palmas de Gran Canaria for the future construction of the largest octopus farm in the world that the company New Pescanova wants to build in Las Palmas de Gran Canaria, Spain, February 5, 2022. Picture taken February 5, 2022. REUTERS/Borja Suarez|BORJA SUAREZ/REUTERS

Activistas en protección animal pendientes del cuidado de los pulpos

Activistas en protección animal señalaron que esta empresa no ha dado datos específicos sobre las condiciones de la crianza de pulpos, como el tamaño de los tanques, la densidad o la alimentación, porque según esa información es parte del secreto comercial.

Un proyecto que se mantiene pendiente de la aprobación del departamento de medio ambiente de las Islas Canarias, en España y que tomará en cuenta la oposición de organizaciones defensoras de animales.

